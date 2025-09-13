بعد تسلّمه كمية أسلحة من المخيمات الفلسطينية.. هذا ما أعلنه الجيش (صور)

Advertisement

استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات ، تسلَّمَ الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم و3 شاحنات من مخيم البداوي – .شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.