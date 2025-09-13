Advertisement

لبنان

بعد تسلّمه كمية أسلحة من المخيمات الفلسطينية.. هذا ما أعلنه الجيش (صور)

Lebanon 24
13-09-2025 | 07:09
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة - صيدا و3 شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس.

شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.










































