بيان لريفي بعد التصويت في الأمم المتحدة لصالح حلّ الدولتين… إليكم مضمونه

اعتبر النائب أن "التصويت في لصالح حلّ الدولتين يمثّل محطة مفصلية في مسار القضية ، ويؤكد أن إرادة ما زالت حية في دعم حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة".

وفي بيان له، وجّه تحية تقدير إلى جميع الدول التي أيّدت هذا القرار التاريخي، ونخصّ بالذكر ، وفرنسا اللتان لعبتا دوراً محورياً في الدفع نحو تحقيق هذا الإنجاز. إن هذه الجهود تعكس أهمية الشراكة العربية والدولية لإرساء السلام العادل وحماية الحقوق المشروعة للشعوب".







وختم: "نؤكد مجدداً أن السلام العادل هو سلام واقعي ومستدام، وأن سلام القوة ليس سلاماً حقيقياً ولا سلاماً مستداماً".



