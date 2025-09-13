29
لبنان
بيان لريفي بعد التصويت في الأمم المتحدة لصالح حلّ الدولتين… إليكم مضمونه
Lebanon 24
13-09-2025
|
07:30
A-
A+
اعتبر النائب
أشرف ريفي
أن "التصويت في
الأمم المتحدة
لصالح حلّ الدولتين يمثّل محطة مفصلية في مسار القضية
الفلسطينية
، ويؤكد أن إرادة
المجتمع الدولي
ما زالت حية في دعم حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة".
وفي بيان له، وجّه
ريفي
تحية تقدير إلى جميع الدول التي أيّدت هذا القرار التاريخي، ونخصّ بالذكر
المملكة العربية السعودية
، وفرنسا اللتان لعبتا دوراً محورياً في الدفع نحو تحقيق هذا الإنجاز. إن هذه الجهود تعكس أهمية الشراكة العربية والدولية لإرساء السلام العادل وحماية الحقوق المشروعة للشعوب".
وختم: "نؤكد مجدداً أن السلام العادل هو سلام واقعي ومستدام، وأن سلام القوة ليس سلاماً حقيقياً ولا سلاماً مستداماً".
