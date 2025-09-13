الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض

Advertisement

زار الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي برفقة وفد من التحالف، مغارة ، حيث التقى رئيس البلدية وليد ، واطلع على تجربة البلدية في إدارة هذا المعلم السياحي الوطني الذي يُعتبر من أهم الرموز الطبيعية للبنان.وأشاد الخولي ب"الجهود التي بذلتها بلدية جعيتا لإعادة افتتاح المغارة، وما تحقق من نتائج بارزة خلال فترة قصيرة، إذ سجّلت الخزينة العامة ما يقارب 400 ألف دولار من عائدات الزوار خلال شهرين فقط، ما يعكس نجاح وحرص أبناء البلدة على صون هذا الطبيعي".وأشار إلى أن " يشجع على تعزيز الإدارة المحلية ومنح البلديات الحق في إدارة المرافق والمشاريع العامة داخل نطاقها، لما لذلك من مردود مباشر على التنمية المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة"، معتبرا أن "ما قامت به البلدية في إدارة المغارة ينسجم تمامًا مع روح هذا القانون، إذ تُترجم الإدارة المحلية هنا إلى إنجازات ملموسة تصب في وأبناء البلدة معًا".وشدد الخولي على أن "أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض، خصوصًا بعد النتائج الباهرة التي حققتها بلدية جعيتا خلال إدارتها القصيرة، والتي انعكست على شكل إيرادات عالية، وحسن إدارة، ووضع خطط استراتيجية جدية للنهوض بالمغارة وضمان استمرارية نجاحها"، لافتا الى ان "هذه التجربة تشكل نموذجًا مهمًا على أكثر من صعيد من إنماء البلدة عبر تشغيل أبناء جعيتا وتأمين فرص عمل لهم الى إدارة رشيدة تقوم على الشفافية والحرص على المرفق العام وعناية خاصة بالمعلم السياحي بما يليق بمكانته الوطنية والعالمية وصولا الى اعداد خطة استراتيجية مستقبلية تعمل البلدية على إعدادها لتعزيز موقع المغارة وجذب المزيد من الزوار".واعتبرأن "تمسك أبناء البلدة بإدارة المغارة هو أمر طبيعي وشرعي، إذ أن هذا المَعلم يتجذّر في تاريخ وجغرافيا وروح جعيتا، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هويتها".