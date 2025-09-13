Advertisement

لبنان

الخولي خلال زيارة مغارة جعيتا: أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض

Lebanon 24
13-09-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1416471-638933743993615709.png
Doc-P-1416471-638933743993615709.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار المنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي برفقة وفد من التحالف، مغارة جعيتا، حيث التقى رئيس البلدية وليد بارود، واطلع على تجربة البلدية في إدارة هذا المعلم السياحي الوطني الذي يُعتبر من أهم الرموز الطبيعية للبنان.
Advertisement


وأشاد الخولي ب"الجهود التي بذلتها بلدية جعيتا لإعادة افتتاح المغارة، وما تحقق من نتائج بارزة خلال فترة قصيرة، إذ سجّلت الخزينة العامة ما يقارب 400 ألف دولار من عائدات الزوار خلال شهرين فقط، ما يعكس نجاح الإدارة المحلية وحرص أبناء البلدة على صون هذا الكنز الطبيعي".


وأشار إلى أن "قانون البلديات يشجع على تعزيز الإدارة المحلية ومنح البلديات الحق في إدارة المرافق والمشاريع العامة داخل نطاقها، لما لذلك من مردود مباشر على التنمية المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة"، معتبرا أن "ما قامت به البلدية في إدارة المغارة ينسجم تمامًا مع روح هذا القانون، إذ تُترجم الإدارة المحلية هنا إلى إنجازات ملموسة تصب في مصلحة الدولة وأبناء البلدة معًا".


وشدد الخولي على أن "أي نية بتلزيم المغارة خارج نطاق البلدية هو أمر مرفوض، خصوصًا بعد النتائج الباهرة التي حققتها بلدية جعيتا خلال إدارتها القصيرة، والتي انعكست على شكل إيرادات عالية، وحسن إدارة، ووضع خطط استراتيجية جدية للنهوض بالمغارة وضمان استمرارية نجاحها"، لافتا الى ان "هذه التجربة تشكل نموذجًا مهمًا على أكثر من صعيد من إنماء البلدة عبر تشغيل أبناء جعيتا وتأمين فرص عمل لهم الى إدارة رشيدة تقوم على الشفافية والحرص على المرفق العام وعناية خاصة بالمعلم السياحي بما يليق بمكانته الوطنية والعالمية وصولا الى اعداد خطة استراتيجية مستقبلية تعمل البلدية على إعدادها لتعزيز موقع المغارة وجذب المزيد من الزوار".


واعتبرأن "تمسك أبناء البلدة بإدارة المغارة هو أمر طبيعي وشرعي، إذ أن هذا المَعلم يتجذّر في تاريخ وجغرافيا وروح جعيتا، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هويتها".
مواضيع ذات صلة
مغارة جعيتا "بإدارة جديدة"
lebanon 24
13/09/2025 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر تذكرة مغارة جعيتا يرتفع.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
13/09/2025 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إقفالها منذ فترة.. مغارة جعيتا تفتح أبوابها مجددًا
lebanon 24
13/09/2025 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال وخارج نطاق أي هدنة
lebanon 24
13/09/2025 18:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة المحلية

قانون البلديات

المنسق العام

مصلحة الدولة

القصير

لبنان

الكنز

بارود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-09-13
10:30 | 2025-09-13
10:29 | 2025-09-13
10:19 | 2025-09-13
10:00 | 2025-09-13
09:42 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24