Advertisement

لبنان

سباق رياضي في وطى الجوز… قوى الأمن تدعو إلى الالتزام بتعليمات السير

Lebanon 24
13-09-2025 | 09:36
A-
A+

Doc-P-1416490-638933783578238191.jpg
Doc-P-1416490-638933783578238191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:  "بتاريخ 14-9-2025 سيقام سباق رياضي HANNIBAL RACE في منطقة وطى الجوز – كسروان.
Advertisement
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور".
مواضيع ذات صلة
بن غفير: على رئيس الأركان أن يعلن بوضوح التزامه بتعليمات المستوى السياسي
lebanon 24
13/09/2025 18:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: هذا الأمر يشكّل سابقة خطيرة لأوروبا ويدعو إلى رد قوي من الحلفاء
lebanon 24
13/09/2025 18:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدعو دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى مواصلة الالتزام بمبدأ تجنب الصراعات وعدم استهداف أطراف ثالثة
lebanon 24
13/09/2025 18:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران في مجلس الأمن: يجب على الحكومة السورية الالتزام بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله
lebanon 24
13/09/2025 18:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

التزام

رياضي

الجوز

العلا

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2025-09-13
10:30 | 2025-09-13
10:29 | 2025-09-13
10:19 | 2025-09-13
10:00 | 2025-09-13
09:42 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24