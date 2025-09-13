27
لبنان
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن "قوة الرضوان" التابعة لـ"
حزب الله
"، مشيرة إلى أن هذه الفرقة تشكل خطراً على
إسرائيل
، وهي تُجري استعدادات على الحدود بين
لبنان
وإسرائيل.
ونقلَ التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
عن تال باري، رئيس قسم الأبحاث في معهد "ألما"
الإسرائيلي
للدراسات الأمنية قوله إنه "خلال الحرب
الإسرائيلية
الأخيرة على لبنان، تمّ
القضاء
على كبار قادة الوحدة إلى جانب مئات العناصر، فيما جرى تدمير بنيتها التحتية العسكرية في
جنوب لبنان
، والتي كانت مخصصة لخطة غزو
الجليل
"، وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن وحدة رضوان تضم حالياً حوالي 3000 عنصر قتالي، بالإضافة إلى مئات العناصر الداعمة".
وذكر باري أنه "قبل الحرب، كانت وحدة رضوان تُنظّم وتُنشر بناءً على بنيتها التحتية العسكرية الثابتة جنوب الليطاني، أما اليوم، فيتركز انتشارها
الرئيسي
في مناطق شمال الليطاني"، وأضاف: "في إطار جهود إعادة تأهيل الوحدة، يُفترض أنها تعمل، على الأرجح، على تحديث خططها العملياتية، وجمع المعلومات الاستخبارية، وبناء قوتها من خلال تجنيد وتدريب عناصر جدد".
وتحدث باري عن 5 معسكرات تدريب عسكريّة تابعة لـ"وحدة الرضوان" في منطقة
البقاع
، زاعماً أنه يوم 8 أيلول الجاري، تعرّضت 5 معسكرات تدريب تابعة لوحدة الرضوان لهجوم جوي في شمال شرق لبنان، بالقرب من بلدة عرسال في المنطقة الجبلية.
وأشار باري إلى أنه "حتى اليوم، لا تستطيعُ وحدة رضوان تنفيذ غزو كبير للجليل، لكنها قادرة على تنفيذ عمليات نوعية على طول الحدود (بما في ذلك عبر البحر) تُركّز على سيناريوهات مُختلفة - القنص، والعبوات الناسفة، والنيران المُضادة للدبابات، والطائرات المُسيّرة/المُسيّرة المُتفجّرة، والتسلل"، وختم: "القطاع الشرقي أكثر عُرضةً لنشاط قوة الرضوان البرّي، مع التركيز على مناطق هار دوف، والغجر، والمطلة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
