"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عن "قوة الرضوان" التابعة لـ" "، مشيرة إلى أن هذه الفرقة تشكل خطراً على ، وهي تُجري استعدادات على الحدود بين وإسرائيل.

ونقلَ التقرير الذي ترجمهُ " " عن تال باري، رئيس قسم الأبحاث في معهد "ألما" للدراسات الأمنية قوله إنه "خلال الحرب الأخيرة على لبنان، تمّ على كبار قادة الوحدة إلى جانب مئات العناصر، فيما جرى تدمير بنيتها التحتية العسكرية في ، والتي كانت مخصصة لخطة غزو "، وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن وحدة رضوان تضم حالياً حوالي 3000 عنصر قتالي، بالإضافة إلى مئات العناصر الداعمة".





وذكر باري أنه "قبل الحرب، كانت وحدة رضوان تُنظّم وتُنشر بناءً على بنيتها التحتية العسكرية الثابتة جنوب الليطاني، أما اليوم، فيتركز انتشارها في مناطق شمال الليطاني"، وأضاف: "في إطار جهود إعادة تأهيل الوحدة، يُفترض أنها تعمل، على الأرجح، على تحديث خططها العملياتية، وجمع المعلومات الاستخبارية، وبناء قوتها من خلال تجنيد وتدريب عناصر جدد".