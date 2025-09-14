المفتي طالب: لاستراتيجية موحدة تحمي الأمن القومي العربي والاسلامي

رأى المفتي الشيخ احمد طالب أن "ما يجري في وخصوصاً لجهة استمرار الضغط عليه والاعتداءات الاسرائيلية لا ينفصل عما يجري في المنطقة وعن سعي العدو لإقامة نظام اقليمي جديد يكون تحت سطوته ولا يتجاوز ما يرسمه من اولويات وحتى خرائط".

وأشار في بيان الى أننا "في الوقت الذي نقدّر جهود المسؤولين في لبنان لإخراج البلد من الازمة الكبرى التي يتخبط بها على المستويات الأمنية والاقتصادية واستمرار وتهديداته وغيرها من الأزمات، ندرك ان من الصعوبة بمكان أن يتنفّس البلد الصعداء أمام هذه الرغبة الاسرائيلية الجامحة بتطويع المنطقة كلها ومع استمرار التغطية الأميركية للعدو على حالها، وبالتالي فإن مقولة ألا تحملوا السكاكين أمام أمن قومي عربي مهدّد ومحيط اسلامي يعيش الهواجس من العدو سوف ينظر اليها على أنها وداعة وخضوع واستسلام ومقولة لا يمكن أن تجلب الراحة للبنان وبنيه".





وأكد أنه "بعد الذي حصل من عدوان اسرائيلي على وإعلان العدو الصريح بأنه لا خطوط حمر أمامه في طول المنطقة العربية وعرضها وأن كل شيء مستباح لحساب مصالحه الأمنية، فإن على الجميع مراجعة الحسابات والبدء في العمل لصوغ استراتيجية للأمن القومي العربي والاسلامي المستباح من المحيط الى وما هو ابعد من ذلك، وبالتالي فلا أمن للبنان أمام منطقة مستباحة بالكامل".

