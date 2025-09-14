29
العلامة فضل الله: ندعو الدول العربية والاسلامية الى تشكيل جبهة تحمي أمنها
14-09-2025
04:48
عقد العلّامة السيّد
علي فضل الله
لقاءً حواريًا في
المركز الإسلامي
الثقافي في حارة حريك بعنوان "الإمام الصادق والحوار"، ثم أجاب في خلاله على عدد عن الأسئلة والاستفسارات حول آخر المستجدّات في
لبنان
والمنطقة.
وفي حديثه، قال
فضل الله
: "نحن أحوج ما نكون اليوم إلى اعتماد لغة الحوار الذي يجب ان يكون منهجنا في إيصال أفكارنا والتعامل مع المختلفين معنا. فالحوار وإن لم يؤدِ إلى اقتناع الآخر وإزالة الخلاف تماماً فليُسهم على الأقلّ في فهم المتحاورين بعضهم بعضاً وإزالة التصوّرات المغلوطة والمسيئة. كما يُبرّد القلوب ويزيل الهواجس والأوهام التي تنتج عادةً عن البُعد وعدم اللقاء، ويؤمّن فرص التعايش بين المكوّنات المختلفة دينيّاً ومذهبياً وفكريّاً وسياسياً".
وتابع: "لنعِد النظر في المنطق الذي يحكم واقعنا، حين استبدلنا منطق الحوار بمنطق الاستفزاز وتسجيل النقاط، الذي لا ينتج سوى المزيد من التوتّر والانفعالات مؤكدا أنّ مقولة «قوّة لبنان في ضعفه» لن تَحمي الوطن من الاعتداءات
الصهيونية
المتواصلة، مشدّداً على ضرورة عدم استضعاف أنفسنا"، لافتا إلى أنّنا "نمتلك الكثير من عناصر القوة إذا أحسنا الحفاظ عليها"، مؤكّداً أنّ "المعركة مع العدو لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتدّ إلى ساحات ثقافية واقتصادية وإعلامية موضحا أنّ لدينا القدرات والإمكانات اللازمة إذا توحّدت الجهود وتضافرت".
ودعا
الدول العربية
والإسلامية إلى "تشكيل جبهة لمواجهة كلّ من يسعى لضرب أمنها واستقرارها والسيطرة على مقدراتها وثرواتها، مشيراً إلى أنّها تملك الإمكانات التي تسمح لها بمواجهة أيّ عدو والانتصار عليه.
