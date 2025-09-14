أُصيبت بجروحٍ خطيرة... إليكم ما حصل مع سيّدة عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة

أُصيبت سيّدة بجروح بليغة جراء إنفجار لغم أرضي بها في البقيعة في منطقة عند الحدود اللبنانيّة – السوريّة.

وعلى الفور، نُقِلَت السيّدة إلى المستشفى.