لبنان

أُصيبت بجروحٍ خطيرة... إليكم ما حصل مع سيّدة عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:05
أُصيبت سيّدة بجروح بليغة جراء إنفجار لغم أرضي بها في البقيعة في منطقة وادي خالد عند الحدود اللبنانيّة – السوريّة.
وعلى الفور، نُقِلَت السيّدة إلى المستشفى.
 
 
 
