Advertisement

لبنان

مخزومي: للسعودية دور ريادي في دعم السلام والاستقرار

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1416723-638934566594468810.png
Doc-P-1416723-638934566594468810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "من قمة بيروت في العام 2002 وصولا إلى اليوم ، تؤكد المملكة العربية السعودية مرة جديدة دورها الريادي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة. القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بفضل الجهد السعودي–الفرنسي، يعكس التزاماً دولياً متجدداً بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. تحية تقدير للمملكة على قيادتها الدبلوماسية الحكيمة".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
مخزومي: نحمد الله على سلامة قطر ومواطنيها
lebanon 24
14/09/2025 17:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار
lebanon 24
14/09/2025 17:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية دعم استقرار دول المنطقة والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية
lebanon 24
14/09/2025 17:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" في دعم لمركز الدفاع المدني: مشروع لتعزيز الأمان والاستقرار
lebanon 24
14/09/2025 17:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

دبلوماسي

السعودية

المملكة

السعود

فلسطين

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24