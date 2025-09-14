Advertisement

لبنان

من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1416727-638934577780347789.png
Doc-P-1416727-638934577780347789.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت جمعية "العناية بمرضى التصلب اللويحي" وجمعية "الأصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب اللويحي"، بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك، لقاءً خاصاً بمرضى التصلب اللويحي، برعاية وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، ومشاركة النائب الدكتور علي المقداد، النائب السابق الدكتور جمال الطقش، رئيس الاتحاد حسين علي رعد، مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، إضافة إلى مديري مستشفيات وفاعليات صحية واجتماعية.
Advertisement


استهل رئيس الاتحاد حسين علي رعد اللقاء مرحباً بالحضور، مشدداً على أن دعم مرضى التصلب اللويحي "واجب إنساني"، وقال: "من واجبنا أن نقف إلى جانب المرضى بكل الوسائل الممكنة. هم أبطال حقيقيون بإرادتهم وشجاعتهم وإيمانهم بالمستقبل".

وأكد أن حضور وزير الصحة ونواب المنطقة يعكس أن "خدمة الإنسان مسؤولية مشتركة تتخطى الوزارات والمؤسسات لتكون واجباً وطنياً جامعاً".


من جهته، لفت النائب علي المقداد إلى أن أساليب علاج التصلب اللويحي شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وقال: "قبل 30 سنة كان عدد الأطباء محدوداً، أما اليوم فهناك نخبة من أصحاب الاختصاص والأدوية متوفرة".

وكشف أن كلفة العلاج السنوية للمريض تتراوح بين 18 و30 ألف دولار، لكن وزارة الصحة تغطيها حالياً، مضيفاً: "لا أعتقد أن مريضاً اليوم لا يستطيع الحصول على الدواء من الوزارة".

وأشار إلى وجود 30 ألف مريض تقريباً في لبنان، مؤكداً أنهم قادرون على ممارسة حياتهم الطبيعية “بشرط الالتزام بالعلاج والدواء”، داعياً المرضى إلى الثقة بالنفس وعدم التوقف عن الدواء.



بدوره، أعلن وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين عن إدخال تسعة أدوية جديدة لمرضى التصلب اللويحي على نفقة الوزارة، بينها: Rituximab، Rebif، Ocrevus، Mavenclad، Kesimpta، Tysabri، Tecfeo، Teragio.

وأكد أن الوزارة "تعمل بآلية شفافة عبر مناقصات عامة"، مشيراً إلى أن أي دواء يثبت عدم فعاليته أو تسببه بمضاعفات سيتم شطبه فوراً واستبداله. وقال: "نصرف اليوم أكثر من 9 ملايين دولار شهرياً على الأدوية المستعصية والسرطانية، من دون أي تفرقة سياسية أو مناطقية".

وشدد على أن الهدف هو توسيع بروتوكولات العلاج ليشمل أكبر عدد ممكن من المرضى، لافتاً إلى أن منطقة البقاع وبعلبك الهرمل تحتاج إلى دعم إضافي في السقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة.

من جهتها، تحدثت مديرة جمعية "العناية بمرضى التصلب اللويحي" هلا طه عن تجربتها الشخصية مع المرض، قائلة: "علمني التصلب اللويحي أن الضعف ليس عجزاً، وأن الأمل هو الدواء الذي لا يُستغنى عنه".

وأكدت أنها اختارت أن تكون "صوت المرضى ورسالتهم في مواجهة التحديات".


أما رامي عياش، ممثلاً عن جمعية "الأصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب اللويحي"، فأكد أن الجمعية تمثل لبنان ضمن الفدرالية الدولية للتصلب اللويحي منذ 2016، مشدداً على "أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة لتأمين العدالة الصحية للمرضى".

وختم اللقاء بجلسة حوارية مباشرة بين المرضى ووزير الصحة والنائب المقداد، حيث طُرحت أسئلة وشكاوى مباشرة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جامعة الروح القدس تخرّج أول دفعة من دبلوم التصلب اللويحي
lebanon 24
14/09/2025 17:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المزارعين في بعلبك الهرمل تناشد وتطالب الحكومة بهذا الأمر!
lebanon 24
14/09/2025 17:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اليازا ووزارة الصحة: ندوة للوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة
lebanon 24
14/09/2025 17:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الأقساط المدرسية... نائب طالب وزارة التربية بهذا الأمر
lebanon 24
14/09/2025 17:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

رئيس الاتحاد

وزارة الصحة

وزير الصحة

نائب رئيس

المستقبل

حسين علي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:29 | 2025-09-14
10:15 | 2025-09-14
10:03 | 2025-09-14
10:01 | 2025-09-14
10:00 | 2025-09-14
09:54 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24