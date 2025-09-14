من بعلبك.. وزارة الصحة تتعهد لمرضى التصلب اللويحي بهذا الأمر

Advertisement

أقامت جمعية "العناية بمرضى التصلب اللويحي" وجمعية "الأصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب اللويحي"، بالتعاون مع اتحاد بلديات ، لقاءً خاصاً بمرضى التصلب اللويحي، برعاية العامة الدكتور راكان ناصر الدين، ومشاركة النائب الدكتور علي المقداد، النائب السابق الدكتور جمال الطقش، رعد، مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، إضافة إلى مديري مستشفيات وفاعليات صحية واجتماعية.استهل رئيس الاتحاد حسين علي رعد اللقاء مرحباً بالحضور، مشدداً على أن دعم مرضى التصلب اللويحي "واجب إنساني"، وقال: "من واجبنا أن نقف إلى جانب المرضى بكل الوسائل الممكنة. هم أبطال حقيقيون بإرادتهم وشجاعتهم وإيمانهم بالمستقبل".وأكد أن حضور وزير الصحة ونواب المنطقة يعكس أن "خدمة الإنسان مسؤولية مشتركة تتخطى الوزارات والمؤسسات لتكون واجباً وطنياً جامعاً".، لفت النائب علي المقداد إلى أن أساليب علاج التصلب اللويحي شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وقال: "قبل 30 سنة كان عدد الأطباء محدوداً، أما اليوم فهناك نخبة من أصحاب الاختصاص والأدوية متوفرة".وكشف أن كلفة العلاج السنوية للمريض تتراوح بين 18 و30 ألف دولار، لكن تغطيها حالياً، مضيفاً: "لا أعتقد أن مريضاً اليوم لا يستطيع الحصول على الدواء من الوزارة".وأشار إلى وجود 30 ألف مريض تقريباً في ، مؤكداً أنهم قادرون على ممارسة حياتهم الطبيعية “بشرط الالتزام بالعلاج والدواء”، داعياً المرضى إلى الثقة بالنفس وعدم التوقف عن الدواء.بدوره، أعلن وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين عن إدخال تسعة أدوية جديدة لمرضى التصلب اللويحي على نفقة الوزارة، بينها: Rituximab، Rebif، Ocrevus، Mavenclad، Kesimpta، Tysabri، Tecfeo، Teragio.وأكد أن الوزارة "تعمل بآلية شفافة عبر مناقصات عامة"، مشيراً إلى أن أي دواء يثبت عدم فعاليته أو تسببه بمضاعفات سيتم شطبه فوراً واستبداله. وقال: "نصرف اليوم أكثر من 9 ملايين دولار شهرياً على الأدوية المستعصية والسرطانية، من دون أي تفرقة سياسية أو مناطقية".وشدد على أن الهدف هو توسيع بروتوكولات العلاج ليشمل أكبر عدد ممكن من المرضى، لافتاً إلى أن منطقة وبعلبك الهرمل تحتاج إلى دعم إضافي في السقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة.من جهتها، تحدثت مديرة جمعية "العناية بمرضى التصلب اللويحي" هلا طه عن تجربتها الشخصية مع المرض، قائلة: "علمني التصلب اللويحي أن الضعف ليس عجزاً، وأن الأمل هو الدواء الذي لا يُستغنى عنه".وأكدت أنها اختارت أن تكون "صوت المرضى ورسالتهم في مواجهة التحديات".أما رامي عياش، ممثلاً عن جمعية "الأصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب اللويحي"، فأكد أن الجمعية تمثل لبنان ضمن الفدرالية الدولية للتصلب اللويحي منذ 2016، مشدداً على "أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة لتأمين العدالة الصحية للمرضى".وختم اللقاء بجلسة حوارية مباشرة بين المرضى ووزير الصحة والنائب المقداد، حيث طُرحت أسئلة وشكاوى مباشرة.