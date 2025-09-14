بهية الحريري.. لقاءات مع شخصيات دينية وأمنية وتربوية واقتصادية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري، في فيلا الحريري في الهلالية– ، عدداً من الشخصيات البارزة في لقاءات منفصلة تناولت الأوضاع العامة والشؤون التربوية والاجتماعية والأمنية في المدينة.الحريري استقبلت رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، حيث جرى التطرق إلى التربوية والاجتماعية، وأكدت "أهمية التواصل بين المؤسسات لدعم المجتمع المحلي".كما التقت مساعد قائد سرية درك صيدا المقدم هاني القادري، بمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة، بحضور مسؤول العلاقات مع والعسكرية في منسقية في صيدا والجنوب سامر السن.وأثنت الحريري على "جهود المقدم القادري خلال فترة توليه قيادة فصيلة درك صيدا"، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة، ومؤكدة استمرار دعمها لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.والتقت الحريري أيضاً رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة سينيق التجارية محمد البقاعي، بحضور وليد صفدية.وقال البقاعي بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة السيدة الحريري التي نحرص دائماً على الاستنارة برأيها في المواضيع العامة. وكانت المناسبة لتهنئتها بانتقالها إلى منزلها الجديد".كما استقبلت الحريري مدير ثانوية تعلبايا الرسمية ماجد سعيفان، الذي شكرها على رعايتها حفل تخرّج طلاب الثانوية الناجحين في الشهادة الرسمية.ورحبت الحريري بسعيفان، معربة عن "سعادتها بلقاء الطلاب والأهالي"، ومثنية على "جهود الهيئة التعليمية والإدارية".