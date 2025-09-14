Advertisement

لبنان

بلدية تحوم.. ملاحقة المخالفين على الشاطئ

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:02
أصدرت بلدية تحوم بيانًا، أعلبنت فيه، انه "انطلاقًا من مسؤوليتنا في صون الثروة البحرية وحماية شاطئنا، واستنادًا إلى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، يمنع منعًا باتًا طرح الشباك البحرية (الجرّوفة) قرب الشاطئ، وأي استخدام للشباك على مسافة قريبة تسبب ضررًا بهواة الصيد التقليدي (مثل صيد القصبة)، وذلك وفقًا للقوانين اللبنانية ذات الصلة".
كما اعلنت ان صباح اليوم الأحد، وبعد تلقي شكوى من الأهالي، حضر رئيس البلدية طنوس أبي صعب وعناصر الشرطة إلى الشاطئ، وتمّ الطلب بوضوح من المخالفين مغادرة المكان أو الابتعاد مسافة كافية (كيلومتر واحد على الأقل)، وهو ما حصل بالفعل.

وطلبت البلدية من جميع المنتجعات والمنشآت الساحلية ضمن حدود بلدية تحوم التعاون الكامل مع البلدية، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة، لتمكيننا من اتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وختمت بلدية تحوم بيانها، مؤكدة أن "حماية الثروة البحرية ليست ترفًا بل واجب وطني وبيئي، وستستمر في اتخاذ كل الإجراءات لردع المخالفين وصون هوية شاطئنا".
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

صباح اليوم

يوم الأحد

اللبنانية

أبي صعب

الثروة

طنوس

