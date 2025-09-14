بلدية تحوم.. ملاحقة المخالفين على الشاطئ

Advertisement

أصدرت بلدية تحوم بيانًا، أعلبنت فيه، انه "انطلاقًا من مسؤوليتنا في صون البحرية وحماية شاطئنا، واستنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء، يمنع منعًا باتًا طرح الشباك البحرية (الجرّوفة) قرب الشاطئ، وأي استخدام للشباك على مسافة قريبة تسبب ضررًا بهواة الصيد التقليدي (مثل صيد القصبة)، وذلك وفقًا للقوانين اللبنانية ذات الصلة".كما اعلنت ان الأحد، وبعد تلقي شكوى من الأهالي، حضر رئيس البلدية وعناصر الشرطة إلى الشاطئ، وتمّ الطلب بوضوح من المخالفين مغادرة المكان أو الابتعاد مسافة كافية (كيلومتر واحد على الأقل)، وهو ما حصل بالفعل.وطلبت البلدية من جميع المنتجعات والمنشآت الساحلية ضمن حدود بلدية تحوم التعاون الكامل مع البلدية، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة، لتمكيننا من اتخاذ المقتضى القانوني اللازم.وختمت بلدية تحوم بيانها، مؤكدة أن "حماية الثروة البحرية ليست ترفًا بل واجب وطني وبيئي، وستستمر في اتخاذ كل الإجراءات لردع المخالفين وصون هوية شاطئنا".