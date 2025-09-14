بعد زيارة قصيرة للبنان... خلف الحبتور غادر وهذا ما قاله من مطار بيروت (فيديو)

أودّع #لبنان بعد أيام جميلة قضيتها بين أهلنا وأحبّتنا، محمّلاً بالذكريات الطيبة واللقاءات الدافئة. شكري وامتناني لكل من استقبلني بالمحبة والكرم، من قياداته الكريمة إلى الأصدقاء الأعزاء وزملاء العمل. إلى لقاء قريب بإذن الله. pic.twitter.com/FJxCEU8tH0
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) September 14, 2025
