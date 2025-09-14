Advertisement

لبنان

بعد زيارة قصيرة للبنان... خلف الحبتور غادر وهذا ما قاله من مطار بيروت (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:10
غادر رجل الأعمال الإماراتيّ خلف الحبتور لبنان، وقال في فيديو من مطار بيروت "أودّع لبنان بعد أيام جميلة قضيتها بين أهلنا وأحبّتنا، محمّلاً بالذكريات الطيبة واللقاءات الدافئة. شكري وامتناني لكل من استقبلني بالمحبة والكرم، من قياداته الكريمة إلى الأصدقاء الأعزاء وزملاء العمل. إلى لقاء قريب بإذن الله".
 
 
وأضاف الحبتور في منشور آخر: "بعد غياب أكثر من خمسة عشر عاماً عن لبنان الذي له مكانة كبيرة في قلبي، حرصت على لقاء كبار المسؤولين وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وكل الزيارات واللقاءات كانت مهمة وممتازة بفضل الله. كما كنت حريصاً على لقاء الصديق رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، ولألتقي بعدها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وبالتأكيد وصل حرصي عن طريق المدير العام لرئاسة المجلس، لكنني أعتقد أن ارتباطات الرئيس نبيه بري الكثيرة وانشغالاته، إضافة إلى قصر مدة زيارتي للبنان الحبيب، حالت دون لقائي بالرئيس بري وبنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى".

وتابع: "أنا على يقين أن زياراتي المقبلة إلى بيروت ستُكلّل بإذن الله بلقائي مع الصديق الرئيس نبيه بري ومع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى".

وختم الحبتور قائلاً: "داعياً الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه، وأن يعود لبنان مزدهراً بوحدة أبنائه، وقوة اقتصاده، وسلامة أرضه".
 
 
 
