الشبكة المدرسية لصيدا.. 25 عامًا من العدالة التربوية والإبداع في التعليم

أطلقت الشبكة المدرسية لصيدا والجوار فعاليات يوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026، في لقاء جمع مديري مدارس الشبكة الرسمية والخاصة والأونروا، نظمته مؤسسة والشبكة في أكاديمية الدولة الوطنية في صيدا.حضر اللقاء رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، ممثلة رئيس منطقة الجنوب التربوية الأستاذ أحمد صالح، أمينة سر المنطقة السيدة هيفاء عزام، والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب وفريق عمل المؤسسة. كما شارك في الاجتماع مدراء المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، لمناقشة تحديات وفرص العام الدراسي الجديد وللاحتفاء بمسيرة الشبكة على مدى ربع قرن من الزمن.بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض فيلم قصير عن الشبكة بعنوان "العدالة التربوية وديمقراطية التعليم"، سلط الضوء على أهدافها ورسالتها منذ تأسيسها. وفي كلمتها، رحبت السيدة بهية الحريري بمديري المدارس، مشيدة بجهودهم المتواصلة ودور الإدارات السابقة في تطوير الشبكة. وقالت: "في 14 أيلول عام 2001، اجتمعنا لتأسيس تجمع مديري مدارس صيدا والجوار، الذي أصبح لاحقًا تحت اسم الشبكة المدرسية، بهدف تحقيق العدالة التربوية بين المدارس الرسمية والخاصة من خلال أنشطة مشتركة وثابتة، مع الحفاظ على خصوصية كل مدرسة وهويتها"، مؤكدة أن الشبكة نجحت في هذا الهدف على مدى السنوات الماضية.كما شددت أهمية الاستعداد للتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم، ودعت المدراء إلى التفكير في آفاق المرحلة القادمة، مع التركيز على اكتشاف وتعزيز مهارات الإبداع لدى الطلاب. وأضافت: "التعليم هو الميزة الأساسية للبنان، وأساس المعرفة هو السؤال، ونحن اليوم أكثر حاجة لتعزيز ثقافة السؤال في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي". وأوضحت أن بلوغ الشبكة عامها الخامس والعشرين يمثل فرصة لتقييم أثرها ودورها في العملية التربوية وتأثيرها على الطلاب، الأهل، المدراء والمعلمين، داعية إلى طرح أفكار ورؤى مستقبلية للسنوات الخمس القادمة، مع مراعاة التطور التكنولوجي والتحول المتسارع في التعليم.بعد ذلك، قدم فريق منتدى شباب نهوض ، التابع لمؤسسة الحريري، عرضًا تفاعليًا بعنوان "لبنان مدرسة" وطمن حقي أن أسأل"، أدارها مدير التنسيق والتشبيك الأستاذ محمد إسماعيل. وقدمت الشابة ميساء شاهين عرضًا عن تاريخ التعليم والفكر في لبنان ودوره في تشكيل الهوية الوطنية، فيما عرض الشبان والشابات وسام قيسي، حلا زقليط، رند اليمن وكريم عنتر مجموعة من 25 سؤالًا استشرافيًا حول مستقبل التعليم على المستويين الوطني والمحلي، في إطار برنامج يشجع الطلاب على التفكير النقدي وطرح الأسئلة.تلا ذلك نقاش موسع حول الفرص والتحديات في العام الدراسي الخامس والعشرين للشبكة، أدارته المدير الميداني في مؤسسة الحريري الأستاذ أحمد كساب. وركز النقاش على اعتماد روزنامة متكاملة للبرامج والأنشطة السنوية، والتي شملت المجالات التربوية، التحول الرقمي، التربية على المواطنة الفاعلة والديمقراطية، بالإضافة إلى المجالات الثقافية، البيئية والصحية، بما يعزز من دور الشبكة في بناء جيل متمكن ومطلع على مستجدات العصر.واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الشبكة ستواصل مسيرتها في تعزيز العدالة التربوية، الابتكار، وتطوير مهارات الطلاب، لتكون نموذجًا يحتذى به في صيدا والجوار، مسهمة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات بثقة وإبداع.