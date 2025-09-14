وزير الدفاع يكرّم شهداء الجيش في كفردبيان

Advertisement

بدعوة من القنصل العام الدكتور أنطوان عقيقي وعائلته، حلّ الوطني اللواء الركن ميشال منسّى وعقيلته ضيفَين على Domaine du Soleil في كفردبيان، حيث ترأس الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت نجّار القداس الإلهي في المهد – سيدة الزروع، بمشاركة حشد من الفاعليات الرسمية والأمنية والاجتماعية.وخلال المناسبة، أزاح الوزير منسّى الستارة عن لوحة تذكارية من البلاط الرخامي المحفور بماء على جدار الكنيسة، عربون محبة وتقدير. كما أزاح الستارة عن تمثال "بيت الشهيد" تخليدًا لشهداء الجيش، وتكريمًا خاصًا للعميد الطيار بول والعميد الركن جاك أبي أنطون.وفي كلمة ألقاها من داخل الكنيسة، توجّه وزير الدفاع بالشكر إلى القنصل العام عقيقي على مبادرته وضيافته، داعيًا الحضور إلى الصلاة لأرواح الجيش، وللمسؤولين كي يُلهمهم الله اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.عقب القداس، أقام القنصل العام مأدبة غداء على شرف الوزير في دارته بكفردبيان، بحضور رئيس البلدية الأستاذ جان العقيقي، وعدد من الشخصيات الرسمية والأمنية والاجتماعية، إضافة إلى الأصدقاء والأقارب.