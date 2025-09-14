Advertisement

لبنان

وزير الدفاع يكرّم شهداء الجيش في كفردبيان

Lebanon 24
14-09-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1416823-638934741210106988.png
Doc-P-1416823-638934741210106988.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدعوة من القنصل العام الدكتور أنطوان عقيقي وعائلته، حلّ وزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسّى وعقيلته ضيفَين على Domaine du Soleil في كفردبيان، حيث ترأس الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت جورج نجّار القداس الإلهي في كنيسة المهد – سيدة الزروع، بمشاركة حشد من الفاعليات الرسمية والأمنية والاجتماعية.
Advertisement

وخلال المناسبة، أزاح الوزير منسّى الستارة عن لوحة تذكارية من البلاط الرخامي المحفور بماء الذهب على جدار الكنيسة، عربون محبة وتقدير. كما أزاح الستارة عن تمثال "بيت الشهيد" تخليدًا لشهداء الجيش، وتكريمًا خاصًا للعميد الطيار بول معلوف والعميد الركن جاك أبي أنطون.

وفي كلمة ألقاها من داخل الكنيسة، توجّه وزير الدفاع بالشكر إلى القنصل العام عقيقي على مبادرته وضيافته، داعيًا الحضور إلى الصلاة لأرواح شهداء الجيش، وللمسؤولين كي يُلهمهم الله اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.

عقب القداس، أقام القنصل العام مأدبة غداء على شرف الوزير في دارته بكفردبيان، بحضور رئيس البلدية الأستاذ جان العقيقي، وعدد من الشخصيات الرسمية والأمنية والاجتماعية، إضافة إلى الأصدقاء والأقارب.
مواضيع ذات صلة
بهتافات "لبيك يا نصرالله".. نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات (فيديو)
lebanon 24
15/09/2025 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: بصفتي وزيرا للدفاع سأستمر في متابعة وتوجيه الجيش والمؤسسة الأمنية عن كثب
lebanon 24
15/09/2025 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع: الجيش يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
lebanon 24
15/09/2025 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت يكرّم السفير زيادة
lebanon 24
15/09/2025 01:28:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

الكنيست

في دار

باسيل

كنيسة

معلوف

شهداء

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-14
15:30 | 2025-09-14
15:25 | 2025-09-14
15:00 | 2025-09-14
14:26 | 2025-09-14
14:00 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24