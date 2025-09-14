Advertisement

لبنان

توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-09-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1416830-638934755119915726.jpeg
Doc-P-1416830-638934755119915726.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد العشاء الذي أقامه "التيار الوطني الحر" في عكار، بمشاركة الرئيس ميشال عون والوزير السابق النائب جبران باسيل وحشد من الشخصيات السياسية والبلدية، إشكالاً مفاجئاً تخلله شتائم وتدافع وضرب بالأيدي.
Advertisement

وبحسب ما تسرّب من وقائع، فقد وجّه المرشح للانتخابات النيابية فادي بربر كلاماً نابياً لرئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي جان جلول وأعضاء الاتحاد، كما طال النائب أسعد درغام بسيل من العبارات المسيئة، الأمر الذي أدى إلى هرج ومرج داخل الصالة.
وخلال التوتر، أقدم أحد الحاضرين من آل جهجاه على دفع بربر بقوة ردا على الكلام النابي الصادر عنه بحق شقيقه ، قبل أن يتمكن رئيس اتحاد بلديات الجومة عدنان ملحم من التدخل وسحب بربر خارج القاعة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توتر أمني في عكار.. ما الذي حصل؟
lebanon 24
15/09/2025 01:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في خلال عشاء قطاع الانتشار في التيار: المنتشرون خلقوا للبنان امبراطورية لا تغيب عنها الشمس وحولوا وجع الانسلاخ عن الوطن الى قصص نجاح
lebanon 24
15/09/2025 01:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
lebanon 24
15/09/2025 01:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يستقبل الكاظمي ويقيم مأدبة عشاء على شرف مديرة "الأونيسكو"
lebanon 24
15/09/2025 01:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

الرئيس ميشال عون

التيار الوطني

الرئيس ميشال

جبران باسيل

رئيس اتحاد

ميشال عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-14
15:30 | 2025-09-14
15:25 | 2025-09-14
15:00 | 2025-09-14
14:26 | 2025-09-14
14:00 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24