توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل

شهد العشاء الذي أقامه " " في ، بمشاركة والوزير السابق وحشد من الشخصيات السياسية والبلدية، إشكالاً مفاجئاً تخلله شتائم وتدافع وضرب بالأيدي.وبحسب ما تسرّب من وقائع، فقد وجّه المرشح للانتخابات النيابية فادي بربر كلاماً نابياً لرئيس اتحاد بلديات الدريب جان جلول وأعضاء الاتحاد، كما طال النائب أسعد درغام بسيل من العبارات المسيئة، الأمر الذي أدى إلى هرج ومرج داخل الصالة.وخلال التوتر، أقدم أحد الحاضرين من آل جهجاه على دفع بربر بقوة ردا على الكلام النابي الصادر عنه بحق شقيقه ، قبل أن يتمكن بلديات الجومة عدنان ملحم من التدخل وسحب بربر خارج القاعة.