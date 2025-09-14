28
لبنان
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-09-2025
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد العشاء الذي أقامه "
التيار الوطني الحر
" في
عكار
، بمشاركة
الرئيس ميشال عون
والوزير السابق
النائب جبران باسيل
وحشد من الشخصيات السياسية والبلدية، إشكالاً مفاجئاً تخلله شتائم وتدافع وضرب بالأيدي.
وبحسب ما تسرّب من وقائع، فقد وجّه المرشح للانتخابات النيابية فادي بربر كلاماً نابياً لرئيس اتحاد بلديات الدريب
الغربي
جان جلول وأعضاء الاتحاد، كما طال النائب أسعد درغام بسيل من العبارات المسيئة، الأمر الذي أدى إلى هرج ومرج داخل الصالة.
وخلال التوتر، أقدم أحد الحاضرين من آل جهجاه على دفع بربر بقوة ردا على الكلام النابي الصادر عنه بحق شقيقه ، قبل أن يتمكن
رئيس اتحاد
بلديات الجومة عدنان ملحم من التدخل وسحب بربر خارج القاعة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
