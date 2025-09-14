Advertisement

لبنان

على طريق مغدوشة.. هذا ما جرى

Lebanon 24
14-09-2025 | 13:35
وقع حادث سير مروع على طريق مغدوشة بالقرب من محطة صادر، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
