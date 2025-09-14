وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟

Advertisement

كشف وزير المال عن تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 3% على المستوردين والشركات، مشيراً إلى أن الهدف منها تنظيم المعاملات التجارية ومنع التلاعب بالشركات الوهمية التي تستورد كميات كبيرة من البضائع ثم تختفي.وأوضح الوزير خلال حديث لقناة "الجديد"، أن الضريبة الجديدة تشبه ضريبة القيمة المضافة، لكنها في الأساس تُعد بمثابة وديعة لدى . وأضاف: "التطبيق سيكون على كل الشركات والمستوردين، وكل مستورد سيكون له رقم مالي".