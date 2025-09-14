28
لبنان
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير المال
ياسين جابر
عن تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 3% على المستوردين والشركات، مشيراً إلى أن الهدف منها تنظيم المعاملات التجارية ومنع التلاعب بالشركات الوهمية التي تستورد كميات كبيرة من البضائع ثم تختفي.
وأوضح الوزير خلال حديث لقناة "الجديد"، أن الضريبة الجديدة تشبه ضريبة القيمة المضافة، لكنها في الأساس تُعد بمثابة وديعة لدى
مديرية الضرائب
. وأضاف: "التطبيق سيكون على كل الشركات والمستوردين، وكل مستورد سيكون له رقم مالي".
لبنان
إقتصاد
مديرية الضرائب
ياسين جابر
مديرية ال
بيرة
الهد
اسين
تابع
