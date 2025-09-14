Advertisement

لبنان

ميس الجبل تحتضن المدارس المؤقتة

Lebanon 24
14-09-2025 | 02:50
تسلّمت بلدة ميس الجبل اليوم الغرف الجاهزة لمشروع تجمع المدارس الموقت، في خطوة تأتي ضمن المتابعة المستمرة للمشروع وبالتعاون بين اتحاد بلديات جبل عامل، مجلس الجنوب، وبلدية ميس الجبل.
ويُنفّذ المشروع بدعم وتمويل من الشعب العراقي الشقيق، ممثلاً بشيخ قبيلة آل الساعدي، ويشمل تركيب الغرف الجاهزة وتجهيز التمديدات الصحية، وشبكات المياه والكهرباء والطاقة الشمسية، إلى جانب إعداد الملعب، على أن تستكمل الأعمال خلال الأيام المقبلة. (الوكالة الوطنية)
