ميس الجبل تحتضن المدارس المؤقتة

تسلّمت بلدة اليوم الغرف الجاهزة لمشروع تجمع المدارس الموقت، في خطوة تأتي ضمن المتابعة المستمرة للمشروع وبالتعاون بين ، ، وبلدية ميس الجبل.ويُنفّذ المشروع بدعم وتمويل من الشعب الشقيق، ممثلاً بشيخ قبيلة آل ، ويشمل تركيب الغرف الجاهزة وتجهيز التمديدات الصحية، وشبكات المياه والكهرباء والطاقة الشمسية، إلى جانب إعداد الملعب، على أن تستكمل الأعمال خلال الأيام المقبلة. (الوكالة الوطنية)