العثور على طفلة مرمية في مكب للنفايات في المريجة.. وهذا ما بينته التحقيقات

في حادثة مؤسفة، أثناء جرف مكب الكنفاني في منطقة بآلية "بوب كات"، تفاجأ أحد عمال رفع النفايات التابعين لشركة "سيتي بلو" بوجود طفلة صغيرة مرمية.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تبيّن أن والد الطفلة الجنسية ووالدتها ، وهما مرتبطان بعقد زواج شرعي إلا أن الأب لم يعترف بالطفلة.



وتشير المعطيات إلى أنّ شبانًا عثروا عليها في وقت سابق وأعادوها، قبل أن يُقدم الوالد، الذي يعمل في جمع النفايات من المنازل، على رميها داخل المكب.



وتمكنت القوى الأمنية من توقيف الوالد والوالدة في مخفر المريجة، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.