لبنان

العثور على طفلة مرمية في مكب للنفايات في المريجة.. وهذا ما بينته التحقيقات

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1416935-638935137385238703.jpg
Doc-P-1416935-638935137385238703.jpg photos 0
في حادثة مؤسفة، أثناء جرف مكب الكنفاني في منطقة المريجة بآلية "بوب كات"، تفاجأ أحد عمال رفع النفايات التابعين لشركة "سيتي بلو" بوجود طفلة صغيرة مرمية. 
وبحسب المعلومات الأولية، فقد تبيّن أن والد الطفلة مصري الجنسية ووالدتها سورية، وهما مرتبطان بعقد زواج شرعي إلا أن الأب لم يعترف بالطفلة. 

وتشير المعطيات إلى أنّ شبانًا عثروا عليها في وقت سابق وأعادوها، قبل أن يُقدم الوالد، الذي يعمل في جمع النفايات من المنازل، على رميها داخل المكب.

وتمكنت القوى الأمنية من توقيف الوالد والوالدة في مخفر المريجة، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
