تحضيرات المرشحين بدأت

في الأسبوع الفائت وبعد جلسة الأخيرة، سجّل المشهد السياسي تحولًا فعليًا في سلوك المرشحين للانتخابات النيابية. وبدا واضحًا أن الكثيرين منهم بدأوا بشكل جدي في إطلاق التحضيرات الميدانية والإعلامية، بعد فترة من التردد والانتظار. هذا التحول جاء نتيجة قناعة تبلورت بأن التوترات السياسية القائمة لن تتصاعد إلى مستويات قد تؤدي الى تأجيل الاستحقاق، بل إن المسار يتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها.وقد انعكس ذلك في تكثيف اللقاءات والاتصالات، وبدء حملات انتخابية مبكرة تعكس جدية الاستعداد للمنافسة المقبلة.