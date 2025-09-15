Advertisement

لبنان

تحضيرات المرشحين بدأت

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:30
في الأسبوع الفائت وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، سجّل المشهد السياسي تحولًا فعليًا في سلوك المرشحين للانتخابات النيابية. وبدا واضحًا أن الكثيرين منهم بدأوا بشكل جدي في إطلاق التحضيرات الميدانية والإعلامية، بعد فترة من التردد والانتظار. هذا التحول جاء نتيجة قناعة تبلورت بأن التوترات السياسية القائمة لن تتصاعد إلى مستويات قد تؤدي الى تأجيل الاستحقاق، بل إن المسار يتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها.
وقد انعكس ذلك في تكثيف اللقاءات والاتصالات، وبدء حملات انتخابية مبكرة تعكس جدية الاستعداد للمنافسة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
