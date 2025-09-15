Advertisement

لبنان

السفير السعودي في ذكرى بشير.. أكثر من رسالة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:15
كان لافتًا حضور سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في الصفوف الامامية في خلال الحفل الذي أقيم مساء امس في ساحة ساسين في الاشرفية في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل.
مصادر سياسية اعتبرت"انها من المرات النادرة التي يحضر فيها السفير السعودي هكذا احتفالات"، مشيرة الى" انها رسالة واضحة جداً من السعودية حول المشروع الذي تدعمه في لبنان، وصورة لبنان الحقيقية التي تريدها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
