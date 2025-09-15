في ذكرى البشير.. مواقف لافتة لرئيس الجمهورية

Advertisement

توقفت مصادر سياسية متابعة عند الموقف الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد عون أمس لمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين لاغتيال الرئيس بشير الجميّل، معتبرة انها من المرات النادرة جداً التي تعمد فيها رئاسة الجمهورية الى اصدار بيان بهذا الاسلوب في ذكرى الجميّل.واعتبرت المصادر ان رئيس الجمهورية رسم خطاً واضحاً لعهده بدأ يتضح من خلال القرارات الجريئة التي اتخذها في الاشهر الاولى من ولايته والتي بدأت تعطي نفساً جديداً للبنان وتعيده الى محيطه العربي والدولي.وقال يميني "إنها المرة الأولى تقريباً منذ حتى اليوم التي نرى فيها رئاسة الجمهورية تتحدث عن مفهوم دولة السيادة والحرية والإستقلال الذي مفاهيمها بشير"وأشار الى "أن ما نشهده اليوم من تحولات جذرية ومحاولة لقيام الدول تشبه المنطق الذي بدأ به بشير بعد إنتخابه رئيس للجمهورية".المصدر ختم بأن إرادة النهوض وقيام الدولة لدى قائمة ولكن الصعوبات أمامها تشبه الوضعية التي كانت سائدة عام ١٩٨٢ ، ولكن الإرادة العربية والدولية باتت اليوم مقتنعة بضرورة قيام دولة الحق والسيادة والعدالة في " .