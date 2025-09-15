Advertisement

لبنان

خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
15-09-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1416997-638935252801604617.jpg
Doc-P-1416997-638935252801604617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في 27 أيلول، تترقب الأوساط السياسية والإعلامية خطابا مهما للأمين العام الشيخ نعيم قاسم، الذي يتوقع أن يرسم فيه ملامح المرحلة المقبلة للحزب، في الداخل كما في الإقليم.
Advertisement

وتفيد المعطيات الأولية بأن الشيخ قاسم لن يعتمد نبرة تهدئة، بل سيوجه خطابا تحشيديا وتصعيديا، يركز على النقاط الآتية: التأكيد على أن الحزب أعاد ترتيب صفوفه الداخلية واستعاد قدراته العسكرية رغم الخسائر التي أصابته. طمأنة جمهوره بأن الحزب استعاد زمام المبادرة، وأن المقاومة لا تزال تشكل الضمانة الوحيدة لحماية لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. التشديد على أن التزام وقف النار لا يعني تخلي الحزب عن خيار المواجهة، وأن المسؤولية في ردع الاعتداءات الإسرائيلية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية. رفض أي نقاش مسبق في ملف السلاح، قبل إنجاز المهام السيادية التي يعتبرها الحزب شرطا لا بد منه وهي تحرير الأرض، استعادة الأسرى، وقف العدوان، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار.

وينتظر أن يحمل خطاب الشيخ قاسم رسائل إلى الداخل حيث سيعيد التأكيد بأن المقاومة وسلاحها هما الشرعية والمشروعية لحماية لبنان، لكن هذا الطرح يتوقع أن يزيد من حدة الانقسام السياسي، إذ ترى قوى لبنانية واسعة أن استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة هو العامل الأساس في شلل الدولة وانهيارها وأن استمرار هذا المسار يضع البلد كله في مواجهة مفتوحة مع الخارج، في ظل عجز داخلي عن إيجاد حلول سياسية واقتصادية، وبهذا المعنى، فإن أي دعوة إلى استراتيجية دفاعية وطنية تبدو أقرب إلى ورقة سياسية يستخدمها الحزب لحماية موقعه، بدل أن تكون مشروعا جامعا لتوحيد اللبنانيين حول رؤية مشتركة للأمن والسيادة.


خلف الخطاب المتوقع تلوح معادلات أكثر تعقيدًا. فواشنطن وتل أبيب تبدوان في لحظة توافق على استراتيجية جديدة حيال حزب الله، لا تقتصر على مطلب نزع السلاح، بل تتجه نحو محاصرته سياسيا وماليا وإنهاك مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل عماد بيئته الشعبية. وهذا التحول النوعي يجعل الحزب في مواجهة مباشرة مع تحد وجودي، إذ يدرك أن أي تراجع في ملف السلاح أو تفكك بنيته الداخلية قد يعني نهايته كقوة عسكرية سياسية في لبنان والمنطقة. لذلك، فإن خطاب قاسم ينتظر أن يكون ردا على هذه الاستراتيجية، بالإصرار على أن المقاومة باقية وأن محاولات الخنق لن تدفعه إلى التراجع.

وتؤكد أوساط قريبة من "الثنائي الشيعي" أن المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتقليص فجوة الخلاف عبر طرح صيغة تضبط النقاش في إطار وطني جامع، لم تنجح بعد في تجاوز العقبة الجوهرية، إذ لا يزال التباعد قائمًا، خصوصا بين حزب الله ورئيس الحكومة الذي يقف عند مقاربة مغايرة تماما.

وتلفت هذه الأوساط إلى أن جلسة الخامس من أيلول أظهرت قدرة على تذليل بعض العوائق الشكلية وإنتاج انطباع إيجابي محدود، لكنها لم تلامس جوهر الإشكالية المرتبطة بحصرية السلاح ودور الدولة في هذا الملف، ما يجعل الخطر الحقيقي كامناً في استمرار المراوحة على مستوى المضمون. وإذا كانت العلاقة بين الرئيس نبيه بري والرئيس عون تبدو متينة وتترجم بتفاهمات ملموسة، فإن رئيس الحكومة لا يزال خارجها، الأمر الذي يضاعف تعقيد المشهد ويجعل أي تسوية شاملة أكثر صعوبة في المدى المنظور.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
lebanon 24
15/09/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: اعتقدوا أن حزب الله صار ضعيفًا ولكن فوجئوا بحضور الحزب السياسي والشعبي في تشييع السيد نصر الله والسيد صفي الدين والانتخابات البلدية
lebanon 24
15/09/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: شكر قاد مواجهات كفرا وياطر في إثر اغتيال السيد عباس الموسوي وقاد مجموعة من المجاهدين بعد أن قرر الحزب إرسال مجموعة إلى البوسنة
lebanon 24
15/09/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: فؤاد شكر كان بمثابة رئيس الأركان في معركة الاسناد وكان على تواصل دائم مع السيد حسن نصر الله إلى حين شهادته
lebanon 24
15/09/2025 12:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-09-15
05:17 | 2025-09-15
05:09 | 2025-09-15
05:00 | 2025-09-15
04:59 | 2025-09-15
04:45 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24