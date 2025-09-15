قبيسي يحذّر من شروط سياسية دولية لإعادة الإعمار

Advertisement

نظمت حركة "أمل" شعبة البيسارية، احتفالا تكريميا للطلاب الناجحين بالشهادات الرسمية الثانوية والمهنية وحملة الاجازات الجامعية، في باحة مسرح الامام السيد موسى ، برعاية عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي وحضوره.ثم تحدث النائب قبيسي واكد ان "الطلاب اليوم على مساحة الجنوب يرسمون مستقبلا افضل، ويعملون بجد واصرار ليقارعوا الجهل ليصلوا الى والمعرفة.طلابنا الذي تكبدوا المصاعب فكانوا يحملون الكتاب بيد والبندقية باليد الأخرى دفاعا عن كرامة الوطن وحريته وسيادته، حملوا راية العلم خفاقة حتى كان النجاح والتفوق ، يقف اليوم بوجه كل التحديات على مستوى التدخلات الخارجية وضغوطاتها واعتداءات اسرائيل اليومية ".وقال:" ما قام به كان من أجل درء للفتنة وقتلها للوصول الى استقرار داخلي نؤمن فيه الوحدة الداخلية تكريسا للغة الحوار، وتعزيزا لعناصر القوة في مواجهة للعدو الصهيوني".أضاف: "المطلوب اليوم من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها من خلال حكومتنا التي حاولت بطريقة أو بأخرى أن تقدم كل شيء، دون أن تحصل على شيء خصوصا في ظل لبنان القرار 1701 ، وبوقف اطلاق النار التزمت والتزم لبنان وكان خلافنا مع الحكومة بأنها قدمت كل ما تملك قبل أن تحصل على شيء يضمن حماية الجنوب من الخروق والاعتداءات اليومية".تابع:"من واجب الحكومة اللبنانية أن تقف بوجه كل الضغوط الدولية الى جانب من صمد وكافح وحمل راية المقاومة بوجه الصهاينة، وعلى الدولة اللبنانية أن تواجه كل الضغوط وتقف بوجهها لنصل الى ردع اسرائيل والزامها الالتزام بالقرارات الدولية، وإيقاف الاعتدءات والخروق والانسحاب من كل الأراضي التي لا تزال تحتلها، لكي نتمكن من اعادة اعمارها وعودة الحياة الطبيعية الى هذه القرى والبلدات".واكد ان "إعادة الاعمار مسؤولية الدولة و الحكومة لأن من تهجر من بلدته مسؤولية الجميع، و يجب عدم التخلي والرضوخ للضغوط من دول تريد أن تضع شروطا سياسية على بلدنا لإعادة اعماره، واعادة اهله الى قراهم. فكل هذا الجهد الذي يمارس بضغوط على لبنان بتدخلات دولية اقليمية وغربية تحرض وتخطط لإستحقاق قادم تريد النيل من المقاومة وثقافتها من خلال الانتخابات النيابة ".وختم لافتا الى ان "هذه المحطة المفصلية التي يجب علينا جميعا أن نحمل رايتها قضية اساسية لإنتصار الثقافة والوحدة الوطنية والعيش المشترك في لبنان هي محطة مفصلية ، لأن الكثيرين يتربصون بهذا الوطن ويريدون تغيير الوجهة السياسية والمواقع السياسية فيه، ويريدون الحصول على مواقع توصلهم الى أن يقدموا اكثر مما قدمته الحكومة اللبنانية"، مشيرا الى ان "هذه المحطة المقبلة هي استحقاق اساسي ومفصلي وضروري ، في مواجهة ثقافة اخرى ومع سياسة آخرى ، علينا ان نثبت حضورنا لنحافظ على دماء وما قدمه الجنوب من تضحيات". (الوكالة الوطنية)