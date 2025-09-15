بعد سقوط نظام الأسد.. الجميّل: حان وقت إقفال ملف المخفيين في سوريا

Advertisement

كتب الجميّل عبر حسابه على منصّة "أكس": "33 عاماً على اختفاء رفيقنا في السجون . اليوم، بعد سقوط نظام والتحولات في وسوريا، آن الأوان لكشف مصيره وانهاء آلام عائلته ورفاقه. نعوّل على رئيس الجمهورية والحكومة وجهود وزير العدل لوضع هذا الملف في صدارة المحادثات مع ، لإقفال ملف المخفيين وطيّ صفحة نازفة منذ عقود".