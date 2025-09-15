Advertisement

لبنان

بعد سقوط نظام الأسد.. الجميّل: حان وقت إقفال ملف المخفيين في سوريا

Lebanon 24
15-09-2025 | 03:43
كتب النائب سامي الجميّل عبر حسابه على منصّة "أكس":  "33 عاماً على اختفاء رفيقنا بطرس خوند في السجون السورية. اليوم، بعد سقوط نظام الأسد والتحولات في لبنان وسوريا، آن الأوان لكشف مصيره وانهاء آلام عائلته ورفاقه. نعوّل على رئيس الجمهورية والحكومة وجهود وزير العدل لوضع هذا الملف في صدارة المحادثات مع سوريا، لإقفال ملف المخفيين وطيّ صفحة نازفة منذ عقود".
النائب سامي

نظام الأسد.

بطرس خوند

الجمهوري

السورية

جمهورية

لبنان

سوريا

04:45 | 2025-09-15
