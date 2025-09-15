فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية

Advertisement

نظّمت اللجنة الرياضية في "المرده" برئاسة فرانسوا دحدح، برعاية النائب طوني ، بالتنسيق مع منسقية النقابات واللجان والمهن الحرة برئاسة جميل جبور، وبإشراف لألعاب القوى وبالتعاون مع بلدية ، أول ماراثون لها بمشاركة نحو 255 متسابقاً.جاء هذا الحدث، بحسب بيان، "نموذجاً حيّاً لما يمكن أن تحقّقه روح الانتماء والتكاتف حين تلتقي الإرادة الصادقة مع التنظيم الفعّال حيث ساهمت مختلف قطاعات المرده في إنجاح الماراثون، ولا سيما القطاع الطبي الذي تولّى مسؤولية الرعاية والسلامة بالتعاون مع مستشفى اهدن الحكومي، وقطاع الشباب الذي جسّد الحماسة وروح المبادرة والتنظيم".وأشار الى أنه "النائب فرنجيه حضر مواكباً التحضيرات ومشاركاً، ومؤكداً التزامه الدائم دعم المبادرات الشبابية والرياضية. ولم تغب عن المشهد مساهمة الجهات المانحة، معنوياً ومادياً، ما أضاف دعماً أساسياً لمسار الحدث".واعتبر أن "الماراثون تحوّل إلى محطة رياضية واجتماعية وثقافية في آن، أبرزت أن النجاح يولد من العمل بروح الفريق، والانتماء الصادق، والمشاركة الفاعلة".وتوجهت في ختام الماراتون منسقية النقابات والمهن الحرة واللجان في تيار "المرده" بالشكر من "اللجنة الرياضية وجميع من ساهم وشارك ونظّم وحضر، تقديراً لعطاءاتهم التي جعلت من هذا الحدث الرياضي تجربة مميّزة في درب الرياضة والانتماء". (الوكالة الوطنية)