لبنان
فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية
Lebanon 24
15-09-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت اللجنة الرياضية في
تيار
"المرده" برئاسة فرانسوا دحدح، برعاية النائب طوني
فرنجيه
، بالتنسيق مع منسقية النقابات واللجان والمهن الحرة برئاسة جميل جبور، وبإشراف
الاتحاد اللبناني
لألعاب القوى وبالتعاون مع بلدية
زغرتا
، أول ماراثون
رياضي
لها بمشاركة نحو 255 متسابقاً.
جاء هذا الحدث، بحسب بيان، "نموذجاً حيّاً لما يمكن أن تحقّقه روح الانتماء والتكاتف حين تلتقي الإرادة الصادقة مع التنظيم الفعّال حيث ساهمت مختلف قطاعات المرده في إنجاح الماراثون، ولا سيما القطاع الطبي الذي تولّى مسؤولية الرعاية والسلامة بالتعاون مع مستشفى اهدن الحكومي، وقطاع الشباب الذي جسّد الحماسة وروح المبادرة والتنظيم".
وأشار الى أنه "النائب فرنجيه حضر مواكباً التحضيرات ومشاركاً، ومؤكداً التزامه الدائم دعم المبادرات الشبابية والرياضية. ولم تغب عن المشهد مساهمة الجهات المانحة، معنوياً ومادياً، ما أضاف دعماً أساسياً لمسار الحدث".
واعتبر أن "الماراثون تحوّل إلى محطة رياضية واجتماعية وثقافية في آن، أبرزت أن النجاح يولد من العمل بروح الفريق، والانتماء الصادق، والمشاركة الفاعلة".
وتوجهت في ختام الماراتون منسقية النقابات والمهن الحرة واللجان في تيار "المرده" بالشكر من "اللجنة الرياضية وجميع من ساهم وشارك ونظّم وحضر، تقديراً لعطاءاتهم التي جعلت من هذا الحدث الرياضي تجربة مميّزة في درب الرياضة والانتماء". (الوكالة الوطنية)
الاتحاد اللبناني
الوكالة الوطنية
طوني فرنجي
الرياض
التزام
لبنان
رياضي
تابع
