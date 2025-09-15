رجي من الدوحة: لبنان يدين استهداف قطر ويؤكد دعمه الكامل لسيادتها

Advertisement

استقبل عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة اليوم.وافادت وكالة الانباء القطرية "قنا" بانه جرى خلال اللقاء" عرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الهجوم الغادر الذي استهدف الدوحة".وأكد وزير الخارجية القطرية أن "بلاده ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي السافر".من جانبه، جدد الوزير رجي"تضامن بلاده مع دولة قطر"، ووصف "الهجوم الإسرائيلي بأنه انتهاك لسيادة قطر والقانون الدولي". (الوكالة الوطنية)