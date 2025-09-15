استئناف العمل القضائي غدًا بعد عطلة الصيف

تنتهي اليوم العطلة القضائية وفقًا لقانون التنظيم القضائي، على أن يُستأنف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء 16 أيلول الجاري.



ويباشر عدد من القضاة مهامهم في مراكزهم الجديدة ضمن النيابات العامة وهيئات التحقيق والاتهام، فضلًا عن المراكز الشاغرة في وباقي المحافظات، وذلك تنفيذًا للتشكيلات والمناقلات القضائية التي أُقرت في الماضي.

