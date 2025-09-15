Advertisement

لبنان

استئناف العمل القضائي غدًا بعد عطلة الصيف

Lebanon 24
15-09-2025 | 05:38
تنتهي اليوم العطلة القضائية وفقًا لقانون التنظيم القضائي، على أن يُستأنف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء 16 أيلول الجاري.

ويباشر عدد من القضاة مهامهم في مراكزهم الجديدة ضمن النيابات العامة وهيئات التحقيق والاتهام، فضلًا عن المراكز الشاغرة في بيروت وباقي المحافظات، وذلك تنفيذًا للتشكيلات والمناقلات القضائية التي أُقرت في تموز الماضي.
