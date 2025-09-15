Advertisement

لبنان

سلام بحث مع السفير الكندي دعم الجيش ومع وفد الجنوب دعم النبطية

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1417115-638935412296182789.jpeg
Doc-P-1417115-638935412296182789.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا، سفير كندا الجديد في لبنان غريغوري غاليغان، حيث أكد السفير ترحيب بلاده بالمسار الحكومي للإصلاحات وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى استمرار دعم كندا للجيش.
Advertisement

وفي إطار لقاءاته، استقبل الرئيس سلام وفداً من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب برئاسة الدكتور عبد الله بيطار، الذي أشاد بزيارة الرئيس سلام إلى مدينة النبطية والجنوب، واصفاً وضع المنطقة بعد الحرب بأنه يشهد دماراً غير طبيعي، مطالباً بدعم الدولة للاقتصاد المحلي في النبطية والمنطقة عامة، عبر تعزيز المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية من خلال قروض مدعومة، ودعم المعالم السياحية والبلديات، مؤكداً ضرورة أن تكون المجالس البلدية خدمة لكل المواطنين بلا محاصصة حزبية أو محسوبيات.

وشدد بيطار على أهمية بسط سلطة الدولة على المؤسسات والإدارات العامة والمرافق الحيوية، وضمان حقوق المواطنين عبر القضاء المستقل، مشيراً إلى أن القضاء يجب أن يكون للجميع دون انحياز أو تدخلات.

كما التقى الرئيس سلام وفداً من جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة إبراهيم طقوش، حيث عرضوا مشروع الجمعية الجديد "حصاد الخيرات" لتمكين أهالي الأرياف وزراعة الأشجار السريعة النمو المستخدمة في صناعة المفروشات.

وفي إطار نشاطاته، استقبل الرئيس سلام أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، حيث وافق على رعاية احتفالات الشركة بالعيد الثمانين لتأسيسها، واستعرض معه نجاح موسم الصيف وجهود الشركة في تعزيز قطاع الطيران.

كما التقى الرئيس سلام سفير لبنان المعين في الأوروغواي رائد الخادم قبيل توجهه إلى مركز عمله الجديد، مؤكداً دعم الدولة لتمثيل لبنان في الخارج.
مواضيع ذات صلة
مرقص بحث مع السفير البلجيكي دعم الإعلام اللبناني وقانون الإعلام الجديد
lebanon 24
15/09/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع سفراء وفاعليات في قضايا صحية وغذائية والتقى وفد الصليب الأحمر
lebanon 24
15/09/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام تبلغ من سفير قطر إستمرار دعم بلاده للحكومة
lebanon 24
15/09/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور وقائد اليونيفيل بحثا دعم الأمن والسلام في الجنوب
lebanon 24
15/09/2025 18:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الإدارات العامة

المجالس البلدية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الدولة على

رئيس سلام

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-15
11:11 | 2025-09-15
11:08 | 2025-09-15
11:00 | 2025-09-15
10:44 | 2025-09-15
10:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24