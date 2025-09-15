سلام بحث مع السفير الكندي دعم الجيش ومع وفد الجنوب دعم النبطية

Advertisement

استقبل نواف سلام اليوم في السرايا، سفير كندا الجديد في غريغوري غاليغان، حيث أكد السفير ترحيب بلاده بالمسار الحكومي للإصلاحات وبسط سيادة كامل الأراضي ، مشيراً إلى استمرار دعم كندا للجيش.وفي إطار لقاءاته، استقبل الرئيس سلام وفداً من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب برئاسة الدكتور بيطار، الذي أشاد بزيارة الرئيس سلام إلى مدينة والجنوب، واصفاً وضع المنطقة بعد الحرب بأنه يشهد دماراً غير طبيعي، مطالباً بدعم الدولة للاقتصاد المحلي في النبطية والمنطقة عامة، عبر تعزيز المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية من خلال قروض مدعومة، ودعم المعالم السياحية والبلديات، مؤكداً ضرورة أن تكون خدمة لكل المواطنين بلا محاصصة حزبية أو محسوبيات.وشدد بيطار على أهمية بسط سلطة الدولة على المؤسسات والإدارات العامة والمرافق الحيوية، وضمان حقوق المواطنين عبر المستقل، مشيراً إلى أن القضاء يجب أن يكون للجميع دون انحياز أو تدخلات.كما التقى الرئيس سلام وفداً من جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة إبراهيم طقوش، حيث عرضوا مشروع الجمعية الجديد "حصاد الخيرات" لتمكين أهالي الأرياف وزراعة الأشجار السريعة النمو المستخدمة في صناعة المفروشات.وفي إطار نشاطاته، استقبل الرئيس سلام أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة طيران محمد ، حيث وافق على رعاية احتفالات الشركة بالعيد الثمانين لتأسيسها، واستعرض معه نجاح موسم الصيف وجهود الشركة في تعزيز قطاع الطيران.كما التقى الرئيس سلام سفير لبنان المعين في الأوروغواي رائد الخادم قبيل توجهه إلى مركز عمله الجديد، مؤكداً دعم الدولة لتمثيل لبنان في الخارج.