Advertisement

لبنان

خلال زيارته أمير قطر.. هذا ما قاله عون عن الاعتداء على الدوحة

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1417118-638935415921106070.jpeg
Doc-P-1417118-638935415921106070.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تُعقد لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر.
Advertisement

وبمجرد وصوله، بدأ الرئيس عون سلسلة لقاءاته في مقر القمة بفندق شيراتون، حيث زار في الساعة 12:30 ظهرًا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه، وأجرى معه اجتماعًا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد أندره رحال.

وخلال الاجتماع، جدد الرئيس عون إدانة لبنان للعدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع الشعب القطري الشقيق، ومثمناً الدعم الذي تقدمه قطر للبنان في مختلف الظروف، واصفاً إياه بأنه موضع امتنان جميع اللبنانيين.

وردّ أمير قطر بالترحيب بالرئيس عون والوفد المرافق، وشكر لبنان على تضامنه وإدانته العدوان الإسرائيلي، مشدداً على وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
 
يُذكر أنّ قادة الدول العربية والإسلامية يواصلون وصولهم إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة، التي من المقرر أن تبدأ في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
lebanon 24
15/09/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غادر وجبان
lebanon 24
15/09/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس اتصل بسفير قطر مستنكراً الاعتداء على الدوحة: أتمنى لدولتكم دوام العزّة والتألق
lebanon 24
15/09/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون من قمة الدوحة: نحن هنا باسم كل لبنان كي نتضامن مع أنفسنا لأننا تعلمنا أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا بالذات واليوم الاعتداء هو على قطر
lebanon 24
15/09/2025 18:56:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

وزير الخارجية

الرئيس عون

الإسرائيلي

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-15
11:11 | 2025-09-15
11:08 | 2025-09-15
11:00 | 2025-09-15
10:44 | 2025-09-15
10:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24