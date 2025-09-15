28
لبنان
خلال زيارته أمير قطر.. هذا ما قاله عون عن الاعتداء على الدوحة
Lebanon 24
15-09-2025
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد
لبنان
إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تُعقد لمناقشة العدوان
الإسرائيلي
على قطر.
وبمجرد وصوله، بدأ
الرئيس عون
سلسلة لقاءاته في مقر القمة بفندق شيراتون، حيث زار في الساعة 12:30 ظهرًا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه، وأجرى معه اجتماعًا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية
القطري
الشيخ
محمد بن
عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى جانب
وزير الخارجية
والمغتربين اللبناني يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد أندره رحال.
وخلال الاجتماع، جدد الرئيس عون إدانة لبنان للعدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع الشعب القطري الشقيق، ومثمناً الدعم الذي تقدمه قطر للبنان في مختلف الظروف، واصفاً إياه بأنه موضع امتنان جميع اللبنانيين.
وردّ أمير قطر بالترحيب بالرئيس عون والوفد المرافق، وشكر لبنان على تضامنه وإدانته العدوان الإسرائيلي، مشدداً على وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
يُذكر أنّ قادة
الدول العربية
والإسلامية يواصلون وصولهم إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة، التي من المقرر أن تبدأ في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.
