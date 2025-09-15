Advertisement

لبنان

بري يحث مع وفد غابوني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

Lebanon 24
15-09-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1417126-638935436319037023.jpeg
Doc-P-1417126-638935436319037023.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مستشارة رئيس جمهورية الغابون بريس اوليغي نغيما للشؤون القضائية القاضية جوستين اوغونجو اوماندا ايب ريتينو والوفد المرافق، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، ورئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي حايك وعدد من أركان الجالية في الغابون.
Advertisement

وخلال اللقاء، نقلت مستشارة الرئاسة الغابونية للرئيس بري، رسالة من الرئيس الغابوني نغيما، كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع السعودي يستعرض مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
lebanon 24
15/09/2025 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع سفير كازاخستان في لبنان Rasul Jumaly العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة
lebanon 24
15/09/2025 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير بحث مع سفير إندونيسيا في تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية
lebanon 24
15/09/2025 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يودع دبور ويشيد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية
lebanon 24
15/09/2025 18:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

عين التينة

اللبنانية

نبيه بري

رئيس بري

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-15
11:11 | 2025-09-15
11:08 | 2025-09-15
11:00 | 2025-09-15
10:44 | 2025-09-15
10:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24