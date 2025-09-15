بري يحث مع وفد غابوني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

إستقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، مستشارة رئيس الغابون بريس اوليغي نغيما للشؤون القضائية القاضية جوستين اوغونجو اوماندا ايب ريتينو والوفد المرافق، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، ورئيس الثقافية في العالم عباس فواز، ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي حايك وعدد من أركان الجالية في الغابون.

وخلال اللقاء، نقلت مستشارة الرئاسة الغابونية للرئيس ، رسالة من الرئيس الغابوني نغيما، كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.