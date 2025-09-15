Advertisement

لبنان

رسامني بحث مع هاني في تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:00
بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال استقباله زير الزراعة الدكتور نزار هاني، في سبل التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم في مركز غاليري سمعان.
واتفق الجانبان على متابعة التنسيق الميداني والفني بين الفرق المختصة تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة.
 
 
