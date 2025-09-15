28
لبنان
التقى هؤلاء القادة.. عون يشارك بالقمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
15-09-2025
|
09:54
شارك رئيس الجمهورية
اللبنانية
، العماد جوزاف عون، اليوم في افتتاح القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، المخصصة لمناقشة العدوان
الإسرائيلي
على دولة قطر، بحضور عدد من قادة الدول العربية والإسلامية.
وضم الوفد اللبناني الرسمي إلى القمة
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة
لبنان
لدى قطر فرح
بري
، والمندوب الدائم للبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد أندره رحال، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد، ومدير الإعلام رفيق شلالا.
وقد بدأت الجلسة قبيل الساعة الرابعة بعد الظهر، وسبقها التقاط الصورة التذكارية ودخول القادة العرب إلى قاعة المؤتمر.
كما صافح
الرئيس عون
الرئيس السوري أحمد
الشرع
، وأجرى لقاءات سريعة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوفد العماني
نائب رئيس
الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، حيث تم خلال اللقاءات عرض الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها في ظل التهديد الإسرائيلي.
