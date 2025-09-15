التقى هؤلاء القادة.. عون يشارك بالقمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة



وضم الوفد اللبناني الرسمي إلى القمة والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لدى قطر فرح ، والمندوب الدائم للبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد أندره رحال، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة الدكتور نبيل شديد، ومدير الإعلام رفيق شلالا.



وقد بدأت الجلسة قبيل الساعة الرابعة بعد الظهر، وسبقها التقاط الصورة التذكارية ودخول القادة العرب إلى قاعة المؤتمر. شارك رئيس الجمهورية ، العماد جوزاف عون، اليوم في افتتاح القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، المخصصة لمناقشة العدوان على دولة قطر، بحضور عدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

كما صافح الرئيس السوري أحمد ، وأجرى لقاءات سريعة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوفد العماني الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، حيث تم خلال اللقاءات عرض الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها في ظل التهديد الإسرائيلي.