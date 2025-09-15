Advertisement

لبنان

احذروا هذه الإعلانات.. توضيح من رئاسة الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
15-09-2025 | 10:44
أوضحت رئاسة الجامعة اللبنانية أن إعلانات متداولة على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم شعار الجامعة وتزعم توفير فرص عمل عن بُعد، هي إعلانات زائفة لا أساس لها من الصحة.
ودعت الرئاسة إلى توخي الحذر من ناشري هذه الإعلانات، مؤكدةً أن أي إعلان رسمي يتعلق بفرص عمل للطلاب أو الخريجين يُنشر حصراً عبر الصفحات الرسمية للجامعة الموثوقة، والمتاحة عبر الروابط المحددة لذلك.
 
 
