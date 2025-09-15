Advertisement

لبنان

خبرٌ من الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ياطر

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:11
استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، سيارة في بلدة ياطر - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن سقوط شهيد.
 
 
 
 
 
جنوب لبنان

إسرائيل

شهيد

