Advertisement

لبنان

هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1417242-638935575800085937.jpg
Doc-P-1417242-638935575800085937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى ان "درجات الحرارة تستمر اليوم فوق 30 درجة، الا أنه يتوقع بدءً من الغد أن تنخفض وتستمر منخفضة طيلة الاسبوع 27 بقاعاً و27 ساحلاً مع برودة ليلاً جبلاً وبقاعاً مع رياح غربية قوية".
Advertisement

وأضافت أنه "لا يتوقع هطول أمطار غزيرة كما يشاع إنما احتمال تساقط رذاذ على الجبال الغربية. ولا يتوقع أمطار حتى نهاية أيلول".
مواضيع ذات صلة
مقتل 6 أشخاص نتيجة السيول في اليمن وتحذيرات من أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
16/09/2025 01:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة تُغرق بكين وتُجلي أكثر من 82 ألف شخص
lebanon 24
16/09/2025 01:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سيول جارفة تضرب محافظة ⁧‫حضرموت‬⁩ في ⁧‫اليمن‬⁩ نتيجة لهطول أمطار غزيرة
lebanon 24
16/09/2025 01:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية.. ووفاة 18 شخصاً على الأقل
lebanon 24
16/09/2025 01:40:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الغربي

العلم

الغد

غزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24