هل من أمطار غزيرة في أيلول كما يشاع؟

اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى ان "درجات الحرارة تستمر اليوم فوق 30 درجة، الا أنه يتوقع بدءً من أن تنخفض وتستمر منخفضة طيلة الاسبوع 27 بقاعاً و27 ساحلاً مع برودة ليلاً جبلاً وبقاعاً مع رياح غربية قوية".وأضافت أنه "لا يتوقع هطول أمطار غزيرة كما يشاع إنما احتمال تساقط رذاذ على الجبال الغربية. ولا يتوقع أمطار حتى نهاية أيلول".