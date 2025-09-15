Advertisement

لبنان

مباحثات "جيّدة" جرت بين الرئيس عون والشرع... وهذا ما تمّ الاتفاق عليه

Lebanon 24
15-09-2025 | 12:19
أشارت معلومات صحافية إلى أنّ مباحثات الرئيس جوزيف عون والرئيس السوريّ أحمد الشرع كانت "جيدة".
وكشفت المعلومات أنّها قضت إلى الاتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات، واعادة تفعيل اللجان.

وتناول الرئيس عون ملف ترسيم الحدود وعودة النازحين والتعاون الاقتصاديّ، وفق ما افادت المعلومات.

كما تناول التعاون القائم بين البلدين في ملف أمن الحدود، وسيتم البحث في ملف المعتقلين حيث أن الملف يحتاج الى معالجة قضائية.
