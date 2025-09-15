مباحثات "جيّدة" جرت بين الرئيس عون والشرع... وهذا ما تمّ الاتفاق عليه

Advertisement

وكشفت المعلومات أنّها قضت إلى الاتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات، واعادة تفعيل اللجان.وتناول ملف ترسيم الحدود وعودة والتعاون الاقتصاديّ، وفق ما افادت المعلومات.كما تناول التعاون القائم بين البلدين في ملف أمن الحدود، وسيتم البحث في ملف المعتقلين حيث أن الملف يحتاج الى معالجة قضائية.