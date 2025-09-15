جمعية تجار لبنان الشمالي لكرامي: يجب الانتباه الى تداعيات هذه الخطوة!

Advertisement

برئاسة ، ناشدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مطالبة بـ"ضرورة دراسة تداعيات تغيير المناهج التعليمية على الأهالي والطلاب، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون" .ورأت أن "هذا التغيير أدى إلى حرمان الشقيق الأصغر من الاستفادة من كتب شقيقه الأكبر مما يضاعف الأعباء المالية على العائلات، في وقت يعاني فيه من أوضاع معيشية صعبة وضغوط اقتصادية خانقة" .وإذ قدرت الجمعية "الجهود المبذولة لتطوير المناهج وتحديثها"، دعت "الوزارة إلى وضع خطة متكاملة تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأهالي، من خلال إيجاد آلية مرحلية أو بدائل عملية تتيح الاستفادة من الكتب المستعملة، وتخفيف كلفة التعليم على العائلات".وأكدت استعدادها "للتعاون مع الوزارة والجهات التربوية كافة بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق العدالة التربوية والاجتماعية في هذه المرحلة الدقيقة" .