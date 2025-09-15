Advertisement

لبنان

في النبطية.. توقيف مطلوب بـ"جرم الإتجار بالمخدرات"

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:29
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، انه "متابعةً لجهودها المستمرة في مكافحة المخدرات وملاحقة المطلوبين، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية بتاريخ 10 أيلول 2025، اللبناني (ح.ح.) وهو مطلوب بجرم الإتجار بالمخدرات وبالأسلحة الحربية، وضُبطت بحوزته كمية من المخدرات.
وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
