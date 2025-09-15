Advertisement

لبنان

بعد اختتام القمّة العربية-الإسلامية في الدوحة... الرئيس عون يعود إلى لبنان

Lebanon 24
15-09-2025
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون العاصمة القطرية الدوحة، عائداً الى بيروت بعد انتهاء اعمال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على قطر.
وكان للرئيس عون على هامش اعمال المؤتمر، سلسلة لقاءات مع عدد من القادة ورؤساء الوفود المشاركة في حضور أعضاء الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفيرة لبنان لدى قطر السيدة فرح بري، ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا. 
