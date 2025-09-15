Advertisement

لبنان

نواف سلام يكرم إلياس خوري.. ويطلق اسمه على المكتبة الوطنية

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:40
رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في المكتبة الوطنية – الصنائع، الذكرى الأولى لرحيل الروائي والكاتب الكبير إلياس خوري، بحضور أصدقائه وعائلته ومحبيه، في مناسبة امتزج فيها الحزن بالاعتراف بمكانة الكاتب في الأدب اللبناني والعربي.
وفي حفل التكريم، سلّم الرئيس سلام وسام الأرز الوطني إلى عائلة الراحل، الذي منحه إياه رئيس الجمهورية، قائلاً: "إنني أتشرف بتسليم هذا الوسام إلى عائلة إلياس، التي هي أيضًا عائلتي".

كما أعلن نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت عن تخصيص جائزة سنوية أسسها أصدقاء الكاتب الراحل، تمنح للطلاب المتفوقين في مجال الأدب، تكريماً لإرث خوري وتعزيزاً للرغبة في الكتابة الأدبية.

وبدوره، أعلن رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان عن تكريم إلياس خوري بإطلاق اسمه على المكتبة العامة في الباشورة التي تديرها جمعية السبيل، وهو تكريم يعكس الإسهامات الثقافية الكبيرة للراحل وحرص المجتمع المحلي على إبقاء اسمه حيّاً في ذاكرة العاصمة الأدبية بيروت.
 
(الوكالة الوطنية)
 
