بعد موسمين ضائعين.. سقلاوي يعلن دعم الريجي لمزارعي الجنوب

استقبل المهندس ناصيف سقلاوي، لشركة الريجي، وفداً من "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"، لمناقشة معاناة المزارعين ومطالبهم الملحة بعد خسارتهم موسمين زراعيين متتاليين بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.وخلال اللقاء، أكد سقلاوي تجاوبه الكامل مع مطالب المزارعين، موضحاً أن إدارة الريجي لم تُلغِ أي رخصة لم تُزرع بسبب الحرب، بل قدّمت مساعدات نقدية عن كل كيلو دخان لكل مزارع، بما يشمل من لم يزرع، بناء على جداول التسليم قبل الحرب. كما أضاف سقلاوي أن الشركة قدّمت دعمًا نقديًا إضافيًا لكل كيلو تبغ يُسلَّم، ومساعدات عينية ودوائية للبلديات والمزارعين، خاصة في قرى الحافة، مع الالتزام بمراعاة وضع المزارعين الحدوديين في آلية التسعير.أما بالنسبة للحقول المتضررة من الحرب، فقد تولت الهيئة للإغاثة الكشف عليها وتعويض أصحابها.وفيما يخص التراخيص الجديدة، شدد سقلاوي على استعداد الإدارة لمنح رخص جديدة لكل مزارع يثبت فعلياً ممارسته للزراعة على أرضه، مضيفاً أن مشروع إدخال مزارعي التبغ في الضمان الاجتماعي يتم العمل عليه بجدية وتوجيه من وبالتعاون مع والإدارات المعنية.وختم سقلاوي مؤكداً أن الإدارة ستتعاون وتتجاوب مع كل مطلب يحقق مصلحة المزارعين ويساهم في تثبيتهم في أرضهم.