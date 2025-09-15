27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد موسمين ضائعين.. سقلاوي يعلن دعم الريجي لمزارعي الجنوب
Lebanon 24
15-09-2025
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل المهندس ناصيف سقلاوي،
المدير العام
لشركة الريجي، وفداً من "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"، لمناقشة معاناة المزارعين ومطالبهم الملحة بعد خسارتهم موسمين زراعيين متتاليين بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
Advertisement
وخلال اللقاء، أكد سقلاوي تجاوبه الكامل مع مطالب المزارعين، موضحاً أن إدارة الريجي لم تُلغِ أي رخصة لم تُزرع بسبب الحرب، بل قدّمت مساعدات نقدية عن كل كيلو دخان لكل مزارع، بما يشمل من لم يزرع، بناء على جداول التسليم قبل الحرب. كما أضاف سقلاوي أن الشركة قدّمت دعمًا نقديًا إضافيًا لكل كيلو تبغ يُسلَّم، ومساعدات عينية ودوائية للبلديات والمزارعين، خاصة في قرى الحافة، مع الالتزام بمراعاة وضع المزارعين الحدوديين في آلية التسعير.
أما بالنسبة للحقول المتضررة من الحرب، فقد تولت الهيئة
العليا
للإغاثة الكشف عليها وتعويض أصحابها.
وفيما يخص التراخيص الجديدة، شدد سقلاوي على استعداد الإدارة لمنح رخص جديدة لكل مزارع يثبت فعلياً ممارسته للزراعة على أرضه، مضيفاً أن مشروع إدخال مزارعي التبغ في الضمان الاجتماعي يتم العمل عليه بجدية وتوجيه من
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وبالتعاون مع
وزارة الزراعة
والإدارات المعنية.
وختم سقلاوي مؤكداً أن الإدارة ستتعاون وتتجاوب مع كل مطلب يحقق مصلحة المزارعين ويساهم في تثبيتهم في أرضهم.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع
Lebanon 24
"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع
16/09/2025 01:42:08
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تسلّم المحاصيل من مزارعي الشمال.. هذا ما أعلنه "الريجي"
Lebanon 24
عن تسلّم المحاصيل من مزارعي الشمال.. هذا ما أعلنه "الريجي"
16/09/2025 01:42:08
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريجي" تفتح مراكزها في الجنوب لاستلام المحصول مبكرًا
Lebanon 24
"الريجي" تفتح مراكزها في الجنوب لاستلام المحصول مبكرًا
16/09/2025 01:42:08
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع السفير الكندي دعم الجيش ومع وفد الجنوب دعم النبطية
Lebanon 24
سلام بحث مع السفير الكندي دعم الجيش ومع وفد الجنوب دعم النبطية
16/09/2025 01:42:08
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الوكالة الوطنية
وزارة الزراعة
المدير العام
نبيه بري
التزام
العليا
العلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
17:03 | 2025-09-15
15/09/2025 05:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:55 | 2025-09-15
15/09/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
Lebanon 24
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
16:42 | 2025-09-15
15/09/2025 04:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
16:34 | 2025-09-15
15/09/2025 04:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
Lebanon 24
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
16:06 | 2025-09-15
15/09/2025 04:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:03 | 2025-09-15
إطلاق نار كثيف.. "رصاص إسرائيلي" يطال منطقتين في الجنوب
16:55 | 2025-09-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين
16:42 | 2025-09-15
موعد أولي.. جلسة حكومية "مرتقبة" في بعبدا
16:34 | 2025-09-15
فيديو من السفير الإيراني قبيل يومين من "ذكرى حادثة البيجر".. شاهدوه!
16:06 | 2025-09-15
أساتذة الدوام المسائي.. يطالبون بالصباحي
16:03 | 2025-09-15
جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 01:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24