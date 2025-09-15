الكنيسة المخلصية تحتفل بعيد الصليب.. ورفع الصليب في جعيتا وبيروت

Advertisement

احتفلت الرهبنة المخلصية بعيد المقدس في الصليب المقدس بجعيتا، برئاسة الأرشمندريت أنطوان رزق، وبمشاركة لفيف من الآباء وجوقة الرعية التي خدمت القداس.وخلال الاحتفال، ألقى رزق عظة ركز فيها على أهمية الصليب في حياة المؤمن، مؤكداً أن المحبة والتقرب من الآخرين مؤلم لكن بالغفران فقط يمكن العيش في السماء. وأضاف: "الكلمة عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قدرة الله. علينا أن نتخلى عن ذواتنا ونتبع لنحمل صليبنا ونعيش الحياة الأبدية".وفي ، ترأس المطران بقعوني، متروبوليت بيروت وجبيل والروم الملكيين ، قداس عيد رفع الصليب المقدس في كنيسة الذهبي الفم، بمشاركة الأرشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الأب القاضي أندره فرح، وخدمة جوقة المطرانية بقيادة المرنم .وقدم بقعوني في عظته شرحاً مفصلاً عن معاني الصليب ودوره في حياة المؤمن، مشيراً إلى أن العالم يسخر أحياناً من من يعيش وفق وصايا المسيح، وأن الصليب يمثل نوراً وهداية للحياة.وفي ختام الاحتفالات، أقيم زياح الصليب المقدس وتبرك المؤمنون من عود الصليب، معبرين عن إيمانهم العميق وعلاقتهم الروحية بالمسيح المصلوب.