Advertisement

لبنان

الكنيسة المخلصية تحتفل بعيد الصليب.. ورفع الصليب في جعيتا وبيروت

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1417366-638935667695463261.png
Doc-P-1417366-638935667695463261.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الرهبنة المخلصية بعيد الصليب المقدس في كنيسة الصليب المقدس بجعيتا، برئاسة الأرشمندريت أنطوان رزق، وبمشاركة لفيف من الآباء وجوقة الرعية التي خدمت القداس.
Advertisement

وخلال الاحتفال، ألقى رزق عظة ركز فيها على أهمية الصليب في حياة المؤمن، مؤكداً أن المحبة والتقرب من الآخرين مؤلم لكن بالغفران فقط يمكن العيش في السماء. وأضاف: "الكلمة عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قدرة الله. علينا أن نتخلى عن ذواتنا ونتبع المسيح لنحمل صليبنا ونعيش الحياة الأبدية".

وفي بيروت، ترأس المطران جورج بقعوني، متروبوليت بيروت وجبيل والروم الملكيين الكاثوليك، قداس عيد رفع الصليب المقدس في كنيسة يوحنا الذهبي الفم، بمشاركة الأرشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الأب القاضي أندره فرح، وخدمة جوقة المطرانية بقيادة المرنم إيلي أسعد.

وقدم بقعوني في عظته شرحاً مفصلاً عن معاني الصليب ودوره في حياة المؤمن، مشيراً إلى أن العالم يسخر أحياناً من من يعيش وفق وصايا المسيح، وأن الصليب يمثل نوراً وهداية للحياة.

وفي ختام الاحتفالات، أقيم زياح الصليب المقدس وتبرك المؤمنون من عود الصليب، معبرين عن إيمانهم العميق وعلاقتهم الروحية بالمسيح المصلوب.
 
مواضيع ذات صلة
قرطبا تحتفل بعيد ارتفاع الصليب بزياح الشموع
lebanon 24
16/09/2025 01:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
دير القمر تحتفل بعيد الصليب
lebanon 24
16/09/2025 01:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قضاء الكورة يحتفل بعيد رفع الصليب بزياحات وقداديس ونيران العيد
lebanon 24
16/09/2025 01:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخورأسقف فرنجية: لنحيا على منطق الصليب ومنطق الحب
lebanon 24
16/09/2025 01:42:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاثوليك

الكنيست

الصليب

المسيح

كنيسة

الذهب

يوحنا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24