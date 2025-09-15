"تفجير قذيفة".. هذا ما شهدته بلدة لبنانيّة!

قام خبيرٌ عسكري من الجيش بمؤازرة فرع مخابرات سير بتفجير قذيفة قديمة عُثر عليها عند مدخل البلدة مساء اليوم الإثنين.

Advertisement





وتم خلال العملية قطع الطريق أمام السيارات حفاظاً على السلامة العامة، قبل أن يتم تفجير القذيفة بنجاح.

