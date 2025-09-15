Advertisement

لبنان

"تفجير قذيفة".. هذا ما شهدته بلدة لبنانيّة!

Lebanon 24
15-09-2025 | 14:23
قام خبيرٌ عسكري من الجيش بمؤازرة فرع مخابرات سير الضنية بتفجير قذيفة قديمة العهد عُثر عليها عند مدخل البلدة مساء اليوم الإثنين.
وتم خلال العملية قطع الطريق أمام السيارات حفاظاً على السلامة العامة، قبل أن يتم تفجير القذيفة بنجاح.
 

وسُمع دوي الانفجار في أرجاء المنطقة والبلدات المجاورة.
 
 
 
