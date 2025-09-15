ثانوية سيدة مغدوشة تفتتح فرعها الإنكليزي.. يونان: تنمية الإنسان تسبق تنمية الحجر

احتفلت ثانوية سيدة مغدوشة بافتتاح فرعها الانكليزي وتخريج الاساتذة من التدريبية للتعليم المدمج في مجمع وجانيت يونان مغدوشة برعاية وحضور راعي ابرشية ودير القمر صاحب السيادة المطران بشارة الحداد وحضور النائب السابقة بهية ، النائب ميشال موسى، النائب أسامة سعد، رئيس بلدية مغدوشة ونائب بلديات صيدا الزهراني المهندس رئيف يونان رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا السيد مصطفى حجازي رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب الدكتور بشارة ، القاضي نديم الناشف، للمدارس الكاثوليكية في الاب يوسف نصر وفعاليات بلدية وتربوية.

وألقى يونان كلمة شدد فيها على أن الاستثمار في لا يعطي نتائجه في لحظة، لكنه وحده على أن يصنع أجيالاً لا تُستعبد ومجتمعات لا تنهار ووطناً لا يموت.

وقال إن البلدية لا تؤمن فقط بتزفيت طريق أو بإضاءة شارع، بل تؤمن بأن تنمية الإنسان تسبق تنمية الحجر، معتبراً إن الإستثمار في العلم هو الضمانة الحقيقية لأي مشروع إنمائي مستدام.