لبنان
ثانوية سيدة مغدوشة تفتتح فرعها الإنكليزي.. يونان: تنمية الإنسان تسبق تنمية الحجر
Lebanon 24
15-09-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت ثانوية سيدة مغدوشة بافتتاح فرعها الانكليزي وتخريج الاساتذة من
الدورة
التدريبية للتعليم المدمج في مجمع
جورج
وجانيت يونان مغدوشة برعاية وحضور راعي ابرشية
صيدا
ودير القمر صاحب السيادة المطران
ايلي
بشارة الحداد وحضور النائب السابقة بهية
الحريري
، النائب ميشال موسى، النائب أسامة سعد، رئيس بلدية مغدوشة ونائب
رئيس اتحاد
بلديات صيدا الزهراني المهندس رئيف يونان رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا السيد مصطفى حجازي رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب الدكتور بشارة
الخوري
، القاضي نديم الناشف،
الأمين العام
للمدارس الكاثوليكية في
لبنان
الاب يوسف نصر وفعاليات بلدية وتربوية.
وألقى يونان كلمة شدد فيها على أن الاستثمار في
العلم
لا يعطي نتائجه في لحظة، لكنه وحده
القادر
على أن يصنع أجيالاً لا تُستعبد ومجتمعات لا تنهار ووطناً لا يموت.
وقال إن البلدية لا تؤمن فقط بتزفيت طريق أو بإضاءة شارع، بل تؤمن بأن تنمية الإنسان تسبق تنمية الحجر، معتبراً إن الإستثمار في العلم هو الضمانة الحقيقية لأي مشروع إنمائي مستدام.
وتابع: "نحنُ نؤمن أن التنمية لا تقاس فقط بالمشاريع الإسمنتية بل بما تنبته في وجدان الأجيال الناشئة من قيم. ومن هنا، فإن قرار مساندة ودعم مدرسة سيدة مغدوشة لا يُعد خياراً تربوياً فحسب، بل هو خيار إنمائي استراتيجي تتكامل فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية".
