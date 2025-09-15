Advertisement

لبنان

بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 14:52
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، مهاجمة مبنى في منطقة النبطية - جنوب لبنان.
وزعم جيش العدو أنَّ المبنى هو مقرّ لـ"حزب الله"، مشيراً إلى أن "وجود المقر في المنطقة هو انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
 
البيان ادعى أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعمار بنى تحتية في أنحاء لبنان، مُعرضاً مواطني لبنان للخطر، ومُستخدماً إياهم دروعاً بشرية".
 
 
وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديدٍ على إسرائيل". 
 

وكانت طائرة إسرائيلية استهدفت، مساء الإثنين، بواسطة صاروخ موجه، شقة سكنية في حي كسار زعتر بالنبطية.
 

وعلى الأثر، توجهت فرق الإسعاف إلى المكان الذي شهد على أضرار جسيمة جراء الغارة.

منطقة النبطية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المنطقة ه

حزب الله

إسرائيل

