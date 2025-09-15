بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، مهاجمة مبنى في - .

Advertisement

وزعم جيش العدو أنَّ المبنى هو مقرّ لـ" "، مشيراً إلى أن "وجود المقر في المنطقة هو انتهاك للتفاهمات بين ولبنان".

البيان ادعى أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعمار بنى تحتية في أنحاء ، مُعرضاً مواطني لبنان للخطر، ومُستخدماً إياهم دروعاً بشرية".

وختم: "سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديدٍ على إسرائيل".



وكانت طائرة إسرائيلية استهدفت، مساء الإثنين، بواسطة صاروخ موجه، شقة سكنية في حي كسار زعتر بالنبطية.



وعلى الأثر، توجهت فرق الإسعاف إلى المكان الذي شهد على أضرار جسيمة جراء الغارة.

