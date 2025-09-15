عبد المسيح يلتقي الجالية اللبنانية في هيوستن.. ونقاش حول مستقبل لبنان

Advertisement

كتب النائب أديب عبد عبر حسابه على منصة "إكس": "تشرفتُ بإلقاء محاضرة وطنية – سياسية واقتصادية – في قاعة الأربعين شهيدًا في مدينة هيوستن الأميركية، بحضور عدد من أبناء والكورانية".وأضاف: "تخلّل اللقاء نقاشات وتفاعل مثمر مع الحضور، الذين طرحوا أسئلة تهم المنتشر اللبناني ومقوّمات ، سواء عند زيارته أو عند قراره الانتقال للإقامة فيه بشكل دائم أو جزئي".وأشار عبد المسيح إلى أن المحاضرة ركّزت على واقع لبنان في عهد الرئيس والرؤية المستقبلية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. كما تطرّق إلى ملفات أساسية مثل ودور الانتشار فيه، قضية النزوح السوري، ملف الكهرباء، استرجاع الأموال المهربة، إعادة الودائع إلى أصحابها، وأهمية قرار الحكومة بحصر السلاح.وأكد النائب تقديمه شرحًا حول هيكلية عمله السياسي المستقل وبنية مساحة جمعية "كلنا أهل" في .وختم بالقول: "كان لقاءً غنيًا بالمواقف السيادية والنقاشات الحضارية، أن نرى هذه الوجوه التي رفعت اسم لبنان في المهجر تتألّق في مسيرة بناء الوطن والمساهمة في استقراره".