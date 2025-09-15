27
لبنان
عبد المسيح يلتقي الجالية اللبنانية في هيوستن.. ونقاش حول مستقبل لبنان
Lebanon 24
15-09-2025
|
15:22
A-
A+
كتب النائب أديب عبد
المسيح
عبر حسابه على منصة "إكس": "تشرفتُ بإلقاء محاضرة وطنية – سياسية واقتصادية – في قاعة
كنيسة
الأربعين شهيدًا في مدينة هيوستن الأميركية، بحضور عدد من أبناء
الجالية اللبنانية
والكورانية".
وأضاف: "تخلّل اللقاء نقاشات وتفاعل مثمر مع الحضور، الذين طرحوا أسئلة تهم المنتشر اللبناني ومقوّمات
عيشه الكريم
، سواء عند زيارته
لبنان
أو عند قراره الانتقال للإقامة فيه بشكل دائم أو جزئي".
وأشار عبد المسيح إلى أن المحاضرة ركّزت على واقع لبنان في عهد الرئيس
جوزاف عون
والرؤية المستقبلية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها. كما تطرّق إلى ملفات أساسية مثل
قانون الانتخابات
ودور الانتشار فيه، قضية النزوح السوري، ملف الكهرباء، استرجاع الأموال المهربة، إعادة الودائع إلى أصحابها، وأهمية قرار الحكومة بحصر السلاح.
وأكد النائب تقديمه شرحًا حول هيكلية عمله السياسي المستقل وبنية مساحة جمعية "كلنا أهل" في
الكورة
.
وختم بالقول: "كان لقاءً غنيًا بالمواقف السيادية والنقاشات الحضارية،
على أمل
أن نرى هذه الوجوه التي رفعت اسم لبنان في المهجر تتألّق في مسيرة بناء الوطن والمساهمة في استقراره".
