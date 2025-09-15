Advertisement

لبنان

تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:26
Doc-P-1417402-638935722681363860.jfif
Doc-P-1417402-638935722681363860.jfif photos 0
تحدثت معلومات عن أنّ المبنى الذي استهدفه العدو الإسرائيلي في حي كسار زعتر - النبطية، مساء الإثنين، قد جرى تهديدهُ في وقتٍ سابق خلال العدوان الإسرائيليّ على لبنان عام 2024، إلا أنه لم يجرِ قصفه آنذاك.
وذكرت المعلومات أن الغارة التي طالت المبنى، اليوم، جاءت بواسطة صاروخ موجه استهدف شقة محددة في المكان.
 
 
بدورها، أعلنت وزارة الصحة حصيلة أولية عن الغارة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل إصابة 8 مواطنين بجروح من بينهم 4 أطفال و 3 نساء.
 

يُشار إلى أن الحي المذكور تعرض لغارة جوية عنيفة قبل نحو عام، ما أسفر عن سقوط 13 شهيداً.
 

بيانٌ إسرائيلي عن الضربة
 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الإثنين، مهاجمة مبنى في منطقة النبطية - جنوب لبنان.
 

وزعم جيش العدو أنَّ المبنى هو مقرّ لـ"حزب الله"، مشيراً إلى أن "وجود المقر في المنطقة هو انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 

البيان ادعى أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعمار بنى تحتية في أنحاء لبنان، مُعرضاً مواطني لبنان للخطر، ومُستخدماً إياهم دروعاً بشرية".
 

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديدٍ على إسرائيل". 

