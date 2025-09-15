تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!

تحدثت معلومات عن أنّ المبنى الذي استهدفه العدو في حي كسار زعتر - ، مساء الإثنين، قد جرى تهديدهُ في وقتٍ سابق خلال العدوان الإسرائيليّ على عام 2024، إلا أنه لم يجرِ قصفه آنذاك.

وذكرت المعلومات أن الغارة التي طالت المبنى، اليوم، جاءت بواسطة صاروخ موجه استهدف شقة محددة في المكان.

بدورها، أعلنت حصيلة أولية عن الغارة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل إصابة 8 مواطنين بجروح من بينهم 4 أطفال و 3 نساء.





يُشار إلى أن الحي المذكور تعرض لغارة جوية عنيفة قبل نحو عام، ما أسفر عن سقوط 13 شهيداً.



بيانٌ إسرائيلي عن الضربة



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الإثنين، مهاجمة مبنى في - .



وزعم جيش العدو أنَّ المبنى هو مقرّ لـ" "، مشيراً إلى أن "وجود المقر في المنطقة هو انتهاكاً للتفاهمات بين ولبنان".



البيان ادعى أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعمار بنى تحتية في أنحاء لبنان، مُعرضاً مواطني لبنان للخطر، ومُستخدماً إياهم دروعاً بشرية".



وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديدٍ على إسرائيل".

