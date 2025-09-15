جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!

مع الحديث عن توقف التحويلات المالية لمُستخدمي "تيك توك" في ، ظهرت في المُقابل أزمة جديدة واجهها العديد من المستخدمين تمثلت في تعرض حساباتهم للقرصنة من قبل مجهولين.

وذكرت المعلومات أنَّ المقرصنين طلبوا مبالغ مالية بين 200 و 500 دولار لقاء إعادة الحسابات، الأمر الذي استدعى تدخل أشخاص معنيين بـ"الأمن السيبراني" لاسترداد الحسابات المسروقة.