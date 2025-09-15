Advertisement

لبنان

جديد "تيوك توك" في لبنان.. قرصنة ودولارات!

Lebanon 24
15-09-2025 | 16:03
A-
A+

Doc-P-1417414-638935745991393872.webp
Doc-P-1417414-638935745991393872.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع الحديث عن توقف التحويلات المالية لمُستخدمي "تيك توك" في لبنان، ظهرت في المُقابل أزمة جديدة واجهها العديد من المستخدمين تمثلت في تعرض حساباتهم للقرصنة من قبل مجهولين.
Advertisement
 

وذكرت المعلومات أنَّ المقرصنين طلبوا مبالغ مالية بين 200 و 500 دولار لقاء إعادة الحسابات، الأمر الذي استدعى تدخل أشخاص معنيين بـ"الأمن السيبراني" لاسترداد الحسابات المسروقة.
 

وتعتبرُ هذه العمليات رائجة في عالم مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تتعرض حسابات كثيرة للقرصنة بسبب ثغرات معينة موجودة.
 
 
مواضيع ذات صلة
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
lebanon 24
16/09/2025 01:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سائق "توك توك" طعن شرطيّ بلديّة
lebanon 24
16/09/2025 01:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قصة "التوك توك" في لبنان؟ مواطنون يتحدّثون
lebanon 24
16/09/2025 01:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كشف أسرار مجموعة قرصنة شهيرة.. وهذا ما نفذته!
lebanon 24
16/09/2025 01:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

تكنولوجيا وعلوم

براني

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-09-15
16:55 | 2025-09-15
16:42 | 2025-09-15
16:34 | 2025-09-15
16:06 | 2025-09-15
15:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24